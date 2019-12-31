Тренер остался недоволен фильмом. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал фотографию со своей женой во время сеанса кино. Об этом передает «Чемпионат.com», ссылаясь на Instagram специалиста.

Карпин выложил фотографию со своей женой в кино

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