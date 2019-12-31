Общество

NewInformNewInformКарпин выложил фотографию со своей женой в кино

Тренер остался недоволен фильмом. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин опубликовал фотографию со своей женой во время сеанса кино. Об этом передает «Чемпионат.com», ссылаясь на Instagram специалиста.
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Карпин выложил фотографию со своей женой в кино

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На период ведения переговоров Россия и Белоруссия нашли временный вариант возобновления поставок нефти на НПЗ республики, сообщил источник в правительственных кругах России.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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