Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о незабитом пенальти в матче 19-го тура чемпионата России против московского "Спартака". Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Карпин высказался о незабитом пенальти в ворота «Спартака»

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