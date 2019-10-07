Футбол
Газета.RuКарпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над московским ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не собирается уходить в "Спартак". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Бывший наставник красно-белых заявил о полном комфорте в клубе с берегов Дона.
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После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды ЦСКА — Ростов Карпин прибил ЦСКА и без Еременко — Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали.Спорт-Экспресс16:00
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Валерий Карпин: Сейчас в «Спартак» не хочется абсолютно, мне комфортно в «Ростове»
Спорт день за днем16:50
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Политика
Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа
Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 19:03
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru 14:34
Армия и оружие
Трамп и Эрдоган обсудили создание зоны безопасности в Сирии
Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание зоны безопасности на северо-востоке Сирии, недалеко от границы Турции, сообщает турецкое информагентство «Анадолу».
Ведомости 19:26
Экономика
Очередной конкурс на проведение капремонта «старого» моста объявит мэрия Биробиджана
В финальной стадии находится ремонт трассы Биробиджан-Унгун-Ленинское, сообщает корр. РИА Биробиджан.
РИА Биробиджан 04 октября в 03:15
Транспорт
Глава Петербурга рассказал о планах строительства метро
Российская газета 13:21
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России.
Известия 20:25
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
Российская газета 14:14
Политика
Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин
Известия 10:30
Политика
Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса
Как отметил он, только после реализации данного компонента и признании выборов в Донбассе со стороны ОБСЕ заработает закон об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 19:41
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Политика
Трамп выразил беспокойство по поводу своего наследия
Действующий американский лидер беспокоится по поводу своего наследия, передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Взгляд.ру 19:24
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель, сообщили в СК по Московской области.
РИА Новости 11:53
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 04 октября в 02:39
Культура
Стала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной
Живая Кубань 14:01
Политика
МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка посольства в Twitter
Временного поверенного в делах США в Анкаре Джеффри Ховенье вызвали в МИД Турции для дачи объяснений из-за лайка аккаунта дипмиссии в Twitter.
Daily Storm 09:05
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Экономика
Совет Федерации ОБОМЛЕЛ от заявлений Штыгашева
Владимир Штыгашев ярко и жестко выступил накануне в Совете Федерации в защиту своей маленькой республики Хакасия, отмечает 19rus.info.
ИА Хакасия 04 октября в 23:29
Армия и оружие
В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам
Соглашение о военном сотрудничестве между Грецией и США является бессрочным.
РЕН ТВ 02:05
Политика
Протестующие против формулы Штайнмайера вышли на Майдан
Несколько тысяч человек собрались на киевской площади Независимости, чтобы выразить свой протест против принятия нового закона об особом статусе Донбасса на основе формулы Штайнмайера.
RT на русском 18:15
Армия и оружие
Российские военные засекли более 30 пусков ракет в 2019 году
RT на русском 16:13
Общество
ГИБДД даст водителям сутки на демонтаж незаконной тонировки
Глава ГИБДД России Михаил Черников считает, что водителям, которые управляют автомобилем с сильно тонированными стеклами, нужно дать возможность в «разумные сроки» устранить это нарушение.
AutoNews 04 октября в 02:49
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Здоровье
18 человек умерли и более тысячи заболели в США из-за курения вейпа
В США зарегистрировали 18 смертей из-за неизвестного легочного заболевания, которое предположительно развивается из-за курения вейпов.
Новые Известия 04 октября в 08:27
Спорт
Всероссийский День ходьбы в четвертый раз отметили сахалинцы
Спортивный праздник состоялся в областном центре. Он проходит уже в четвертый раз и собирает рекордное количество участников.
Сахалин.Инфо 01:16
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 04:48