После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды ЦСКА — Ростов Карпин прибил ЦСКА и без Еременко — Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали.

с чего всё началось

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над московским ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не собирается уходить в "Спартак". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Бывший наставник красно-белых заявил о полном комфорте в клубе с берегов Дона.

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Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

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