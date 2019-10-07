Футбол
Газета.RuКарпин высказался о возможном назначении в «Спартак»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над московским ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не собирается уходить в "Спартак". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Бывший наставник красно-белых заявил о полном комфорте в клубе с берегов Дона.
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После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды ЦСКА — Ростов Карпин прибил ЦСКА и без Еременко — Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали.Спорт-Экспресс16:00
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Валерий Карпин: Сейчас в «Спартак» не хочется абсолютно, мне комфортно в «Ростове»
Спорт день за днем16:50
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Футболисты "Барселоны" разгромили на своем поле "Севилью" в матче восьмого тура чемпионата Испании, завершив встречу на "Камп Ноу" вдевятером из-за двух удалений.
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19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Футбол
Что сказал Сульшер после очередного провала «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер дал комментарий после поражения от «Ньюкасла» (0:1).
Евро-футбол.ру 14:34
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
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Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс 05:48
Единоборства
Корешков уступил Ларкину на Bellator 229
Российский боец смешанных единоборств Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину в главном бою турнира Bellator 229, который проходил в Калифорнии.
RT на русском вчера в 02:08
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Происшествия
Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье
Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Российская газета 13:58
Политика
Антонов высказался о продлении договора СНВ-3
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».
Экономика сегодня 18:37
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Футбол
Названа причина срыва пресс-конференции после матча «Ростов» — ЦСКА
PR-директор футбольного клуба «Ростов» Денис Штанько объяснил причину, по которой главный тренер Валерий Карпин ушел с пресс-конференции после матча с ЦСКА, сообщается на сайте ростовского клуба.
Rostov gazeta 15:25
Шоу-бизнес
Новым «Холостяком» стал прогрессивный врач-стоматолог
Хорошие новости 07:13
Здоровье
Эти сочетания лекарств могут привести к смерти, предупреждают медики
Врачи предупреждают, что некоторые медикаменты не могут приниматься одновременно, поскольку их сочетание может негативно отразиться на человеческом организме.
Московский Комсомолец 06:12
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
За час своего выступления Рыбаков заработал 200 тысяч долларов, а 20 тысяч, сброшенных с потолка, он назвал "кэшбеком" для зрителей.
Российская газета 14:14
Авто
Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса
Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс 09:24
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Бушмин
Евгений Бушмин, вице-спикер Совета Федерации, умер в воскресенье, 6 октября, сообщили РБК в аппарате комитета по регламенту верхней палаты.
РБК 10:25
Экономика
Названы регионы, где больше всего снимают наличных
Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов.
Газета.Ru 05:24
Гаджеты
Apple увеличит выпуск iPhone 11
Американская компания Apple намерена увеличить объемы производства последней модели iPhone 11 на 10% из-за высокого спроса.
ФАН 04 октября в 03:27
Армия и оружие
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Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости вчера в 13:13
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Опубликовано видео отдыха Путина в тайге
Появилось видео прогулки президента России Владимира Путина по сибирской тайге накануне дня рождения.
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Армия и оружие
Турция начала стягивать войска к границе с Сирией
Турецкие власти направили дополнительные войска к границе с Сирией.
РЕН ТВ вчера в 19:47