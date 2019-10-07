Футбол

Газета.RuГазета.RuКарпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над московским ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не собирается уходить в "Спартак". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". Бывший наставник красно-белых заявил о полном комфорте в клубе с берегов Дона.
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с чего всё началось

Валерий Карпин: «„Спартак“ — нет. В „Ростове“ мне комфортно»

После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды ЦСКА — Ростов Карпин прибил ЦСКА и без Еременко — Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали.
Спорт-Экспресс16:00

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Карпин ответил на вопрос, хочет ли он возглавить «Спартак»

Sport.ru18:29

Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

Газета.Ru18:15

Валерий Карпин: «Спартак»? Мне комфортно в «Ростове»

Спорт-Экспресс16:06

Валерий Карпин: Сейчас в «Спартак» не хочется абсолютно, мне комфортно в «Ростове»

Спорт день за днем16:50

Карпин прокомментировал возможность своего перехода в «Спартак»

Евро-футбол.ру16:44

Карпин: «Вообще не смотрю на „Спартак“, мне комфортно в „Ростове“»

Бомбардир.ру16:32

Карпин — о «Спартаке»: генералом был, маршалом быть не хочу. Мне комфортно здесь

Чемпионат17:20
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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