Футбол

RT на русскомRT на русскомКарпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».
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с чего всё началось

Валерий Карпин: «„Спартак“ — нет. В „Ростове“ мне комфортно»

После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды ЦСКА — Ростов Карпин прибил ЦСКА и без Еременко — Выигрыш очень уверенный: все выглядит так, что все сложилось как вы задумывали.
Спорт-Экспрессвчера в 16:00

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Карпин ответил на вопрос, хочет ли он возглавить «Спартак»

Sport.ruвчера в 18:29

Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

Газета.Ruвчера в 18:15

Карпин прокомментировал возможность своего перехода в «Спартак»

Евро-футбол.рувчера в 16:44

Карпин — о «Спартаке»: генералом был, маршалом быть не хочу. Мне комфортно здесь

Чемпионатвчера в 17:20

Валерий Карпин: Сейчас в «Спартак» не хочется абсолютно, мне комфортно в «Ростове»

Спорт день за днемвчера в 16:50

Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

RT на русскомвчера в 17:41

Валерий Карпин: «Спартак»? Мне комфортно в «Ростове»

Спорт-Экспрессвчера в 16:06
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Политика

Лукашенко оценил пользу ремня для детей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником наказания для детей, однако иногда этого не избежать.
Известия вчера в 17:00
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Стало известно о помолвке Джеймса Миддлтона. 32-летний брат герцогини Кэмбриджской впервые собрался под венец.
7Дней.ру вчера в 07:00
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ВМС США приняли на вооружение атомную подлодку USS Oregon SSN 793

ВМС США официально приняли в боевой состав атомную подводную лодку «Орегон» (USS Oregon SSN 793). Об этом сообщается на сайте ведомства.
РБК 05 октября в 17:48
Шоу-бизнес

СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой

РИА Новости вчера в 18:39
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Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге

Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу, на распространенных кадрах видно, как они пешком поднимаются в горы и наблюдают за осенней природой, а также собирают грибы.
РИА Новости вчера в 17:31
Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
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Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК вчера в 22:45
Политика

В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском вчера в 03:13
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Россия хочет занять четверть мирового рынка угля

Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).
Ведомости вчера в 16:40
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга в Киеве

В Киеве таксист отказался подвозить бывшего президента Украины Петра Порошенко, который после акции на майдане решил покинуть площадь не на личном транспорте.
Известия вчера в 16:50
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Общественное телевидение России вчера в 08:50
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В Донецкой области гражданин Молдавии убил ребенка

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В сети появился трейлер четвёртого сезона «Рика и Морти»

Известно, что работа над новым сезоном анимационного сериала началась в середине июня прошлого года.
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Сырые овощи могут навредить кишечнику

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В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
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Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Кино

Фильм «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат

РБК 02:26
Культура

Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса

Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
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Головкин по очкам победил Деревянченко

В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings вчера в 02:01
Экономика

ЦБ предложили убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

Ассоциация «Финтех» (создана по инициативе Банка России и объединяет основных участников рынка) передала в ЦБ предложения отправить новые ограничения для электронных кошельков под «регуляторную гильотину», о запуске которой регулятор объявил в сентябре.
РБК 02:00
Политика

Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.
Газета.Ru 01:35
Политика

Министр внутренних дел Германии ожидает новую волну мигрантов в ЕС

Германия обязана больше помогать своим европейским партнерам с контролем внешних границ Евросоюза.
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Экономика

Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку NFC по всему миру

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 5 может дебютировать уже во втором квартале будущего года.
Astera 05 октября в 07:11
Гаджеты

Компактный флагман Sony Xperia 5 появился в продаже

The GEEK 05 октября в 11:02
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В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
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Политика

Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса

Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
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Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

RT на русском вчера в 22:23
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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