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с чего всё началось

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».

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Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак»

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