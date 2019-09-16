РПЛ
Эхо МосквыСегодня двумя матчами заканчивается 9 тур чемпионата России по футболу
|19′
Одисе Роши
Хорен Байрамян
|54′
|62′
Антон Швец
Антонсен Норманн
|64′
|64′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
Эльдор Шомуродов
Александр Саплинов
|77′
|79′
Денис Глушаков
Андрес Понсе
Хорен Байрамян
Данил Глебов
|82′
Александр Саплинов
|85′
Алексей Ионов
Александр Долгов
|90′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
6
Сигурдссон
28
Чернов
7
Еременко
17
Норманн
8
Попов
15
Глебов
47
Долгов
26
Саплинов
33
Гудиев
40
Уциев
15
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
21
Роши
18
Понсе
23
Швец
11
Силва
77
Бериша
19
Иванов
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
"Ростов" сегодня может вернуться в лидирующую группу. У команды Валерия Карпина в последних четырех матчах три победы, в том числе над "Локомотивом" и прекрасная пресса, как и год назад. Вот только удержать позиции "Ростову" тогда не удалось, хотя было даже лидерство.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ростов» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата России по футболу 16 сентября 2019 года
LiveSport.ru15 сентября в 01:30
«Ростов» - «Ахмат» 16 сентября 2019. История личных встреч, прогнозы, судейство матча 9-го тура РПЛ
Чемпионат-Ростоввчера в 08:41
Ростов - Ахмат 16 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 9 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Комсомольская правда15 сентября в 17:00
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
Происшествия
Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца
Известия вчера в 06:17
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Происшествия
Глава Sputnik Молдавия попал под следственные действия в Кишинёве
Глава агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк задержан в Кишинёве. Об этом сообщается на сайте издания 17 сентября.
REGNUM 05:21
Происшествия
Россиянину отменили штраф за выбитый зуб полицейского
Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Михаилу Цакунову, осужденному по делу о применении насилия к полицейскому на акции «Он нам не царь».
Lenta.ru 08:51
Футбол
Колосков ответил на вопрос, сможет ли Мамаев найти новый клуб
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что Павел Мамаев не будет испытывать недостатка предложений в случае расторжения контракта с «Краснодаром».
RT на русском 09:30
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
В ООН сообщили о сокращении числа гражданских жертв в Донбассе
После возобновления режима бессрочного прекращения огня 21 июля в зоне конфликта в Донбассе количество жертв среди гражданского населения «существенно сократилось».
РБК 06:24
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Игры
The Offspring даст виртуальный концерт в World of Tanks
Точное количество зрителей на концерте неизвестно, но, по данным различных СМИ, на площадке собрались десятки тысяч человек.
CyberSport.ru 04:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в образе мусульманки обозлила подписчиков
16 сентября в Москве состоялось открытие модного бутика Айшат Кадыровой. Одним из гостей мероприятия стала Ольга Бузова.
Discover24 07:12
Общество
Деятели российской культуры массово выступили в поддержку Павла Устинова
FreeNews-Volga 03:48
Происшествия
В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача
Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Экономика
АФК «Система» может выкупить свои акции на 3 млрд рублей
В июне 2018 г. совет директоров утвердил программу выкупа акций на $100 млн, а в июле того же года согласовал ее возможное увеличение до $150 млн, говорил представитель «Яндекса».
Ведомости 04:25
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Шоу-бизнес
Экс-супруг Нино Нинидзе высказался о ее романе с Максимом Виторганом
Коллега и бывший муж актрисы Нино Нинидзе Кирилл Плетнев подтвердил роман своей экс-супруги с артистом Максимом Виторганом.
Суть событий 02:00
Политика
Спецпредставитель Путина заявил, что Telegram безопаснее WhatsApp
Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью французской радиостанции «Франс интер» заявил, что политикам не стоит использовать мессенджер WhatsApp для общения из-за низкого уровня шифрования.
Ведомости 07:25
Футбол
«Лион» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги чемпионов
Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Лион» — «Зенит» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Чемпионат 09:00
Происшествия
Тверской суд Москвы назначил 10 суток ареста Константину Котову
Тверской суд Москвы назначил 10 суток ареста Константину Котову, ранее приговоренному к 4-м годам колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведении митинга.
Эхо Москвы 09:31
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости вчера в 07:38
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Шоу-бизнес
«МК» сообщил о перенесенной Анастасией Завортнюк трепанации черепа
Хирурги из Германии весной провели Анастасии Заворотнюк трепанацию черепа, пишет «МК».
РБК 07:58
Футбол
Адвокат Кокорина рассказал о его контракте с «Зенитом»
Радио Комсомольская правда 03:42