РПЛ

Эхо МосквыЭхо МосквыСегодня двумя матчами заканчивается 9 тур чемпионата России по футболу

Ростов — Ахмат
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
19′
Одисе Роши
Хорен Байрамян
54′
62′
Антон Швец
Антонсен Норманн
64′
64′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
Эльдор Шомуродов
Александр Саплинов
77′
79′
Денис Глушаков
Андрес Понсе
Хорен Байрамян
Данил Глебов
82′
Александр Саплинов
85′
Алексей Ионов
Александр Долгов
90′
"Ростов" сегодня может вернуться в лидирующую группу. У команды Валерия Карпина в последних четырех матчах три победы, в том числе над "Локомотивом" и прекрасная пресса, как и год назад. Вот только удержать позиции "Ростову" тогда не удалось, хотя было даже лидерство.
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