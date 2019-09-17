На просьбу журналистов уточнить, что происходило после гола Матиаса Норманна в ворота «Ахмата», Карпин ответил: «Можете написать, что я заплакал от радости». На то, что «Ростов» закрепился в тройке лидеров чемпионата России, наставник старается не обращать внимания.

Карпин «заплакал от радости» после гола Норманна в ворота «Ахмата»

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