РПЛ
REGNUMКарпин «заплакал от радости» после гола Норманна в ворота «Ахмата»
На просьбу журналистов уточнить, что происходило после гола Матиаса Норманна в ворота «Ахмата», Карпин ответил: «Можете написать, что я заплакал от радости». На то, что «Ростов» закрепился в тройке лидеров чемпионата России, наставник старается не обращать внимания.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 17:15, Вашингтон
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