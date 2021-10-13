В Сызрани две девочки выпрыгнули из окна пятого этажа, спасаясь от пожара

Два ребенка в возрасте трех и шести лет выпрыгнули из окна пятого этажа дома в Сызрани, спасаясь от пожара, сообщило в среду следственное управление СК РФ по Самарской области.