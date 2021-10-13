РИА НовостиКарпин заявил, что у сборной России будет один капитан на ЧМ, если команда туда попадетГлавный тренер сборной Росси Валерий Карпин объяснил свою позицию по капитанам национальной команды.РИА НовостиНациональную команду в разных играх выводили на поле Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.Советский спортПосле восьми туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H.ODDS.ru11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14 ноября на выезде померится силами с Хорватией.ODDS.ruЧитать далееСвернутьMetaratingsMetaratingsBetOnКомсомольская правдаИА Красная ВеснаМатч ТВГазета.RuRT на русскомЧемпионатРГ-СпортLiveResult.RuSports.ruSport24.ruСпортКПФутбол РоссииГол.руРЕН ТВSoccer.ruBookmaker-ratings.ruПодробнее о событииКарпин заявил, что у сборной России будет один капитан на ЧМ, если команда туда попадетРИА Новости13:03Карпин прав. Капитан определяется не повязкой, лидерство идёт от душиЧемпионат10:30Карпин заявил, что у сборной России будет один капитан на ЧМ-2022, если команда туда попадетMetaratings14:00Разные капитаны в сборной — это ужас. Доказано еще до России КарпинаSport24.ru13:50Карпин: Сутормин олицетворял футбол России в СловенииЕвроставка12:45Валерий Карпин: «В финальном турнире у сборной России будет один капитан»Матч ТВ12:19Широков: «Для меня капитанская повязка в сборной России была статусом»Soccer.ru06:41Показать ещёОценить4Поделиться