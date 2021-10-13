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Карпин заявил, что у сборной России будет один капитан на ЧМ, если команда туда попадет

Главный тренер сборной Росси Валерий Карпин объяснил свою позицию по капитанам национальной команды.
РИА Новости
Национальную команду в разных играх выводили на поле Георгий Джикия, Дмитрий Баринов, Федор Смолов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.
Советский спорт
После восьми туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H.
ODDS.ru
11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14 ноября на выезде померится силами с Хорватией.
ODDS.ru

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Карпин заявил, что у сборной России будет один капитан на ЧМ, если команда туда попадет
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