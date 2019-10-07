Футбол
Спорт-ЭкспрессКарпин заявил, что у «Ростова» появились свои «усы надежды»
Ранее «Ростов» в 12-м туре чемпионата России обыграл ЦСКА (3:1). — Красавчики, Элдор Шомуродов и Хорен Байрамян, да и вся наша команда, своими голами в 4 прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — написал Карпин в Instagram.
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Уволен возивший инвалидов с овощами главврач саратовской больницы
Вечерняя Москва 05 октября в 01:56
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика
ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
RT на русском вчера в 05:43
Происшествия
Медведь загрыз женщину в Забайкалье
Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
ТАСС вчера в 20:54
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Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
РИА Новости вчера в 08:35
Происшествия
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе
РИА Новости вчера в 08:22
Политика
Украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе
РИА Новости вчера в 09:34
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
Российская газета 01:40
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Футбол
Алексей Миранчук поблагодарил болельщиков «Локомотива» за поддержку
Спорт-Экспресс 01:13
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
Фигурное катание
Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате
15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия 04 октября в 21:54
Армия и оружие
В США сравнили число танков России и НАТО
Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Авто
Составлен топ-5 бюджетных авто с самыми надежными двигателями
32CARS.ru 05 октября в 05:29
Экономика
Россия хочет занять четверть мирового рынка угля
Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).
Ведомости вчера в 16:40
Авто
В Архангельской области налоговики составили рейтинг автомобилей с самым большим транспортным налогом
Второе место в рейтинге занял автомобиль Audi RS 6 Avant (560 л.с.) с суммой налога 140 000 рублей.
БеломорКанал 02:20
Кино
Один из самых дорогих отечественных фильмов не окупится в прокате
Ведомости вчера в 16:23
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета вчера в 12:14
Армия и оружие
План по сдерживанию России в Черном море разработали в США
Правительственный аналитический центр США - RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представил стратегию сдерживания России в Черном море.
Газета.Ru 02:50
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 18:21
Общество
Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло
На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Футбол
Ибрагимович проиграл Веле гонку бомбардиров МЛС
Лучшим бомбардиром сезона стал форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела, который забил 34 гола. Также на его счету 15 голевых передач.
Бомбардир.ру вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Опубликованы отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
Портал «СтарХит» частично опубликовал первую главу готовящегося издания.
Live24 01:41
Общество
В России возобновят производство кальвадоса
В России планируется возобновить единственное производство крепкого яблочного напитка — кальвадоса, его будут изготавливать в АО "Прасковейское" (Ставропольский край) в 2020 году, сообщила РИА "Новости" начальник производственной лаборатории предприятия Наталья Алимова.
Life.ru вчера в 22:22
Общество
В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени
Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 02:54