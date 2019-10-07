Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКарпин заявил, что у «Ростова» появились свои «усы надежды»

Ранее «Ростов» в 12-м туре чемпионата России обыграл ЦСКА (3:1). — Красавчики, Элдор Шомуродов и Хорен Байрамян, да и вся наша команда, своими голами в 4 прошедших играх подарили и нам «усы надежды», — написал Карпин в Instagram.
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Карпин посмеялся над комментарием о схожести полузащитника «Ростова» Глебова с порноактером

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Карпин сообщил, что у «Ростова» появились свои «усы надежды»

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Карпин сообщил, что у «Ростова» появились свои «усы надежды»

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Карпин заявил, что у «Ростова» появились свои «усы надежды»

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Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Армия и оружие

В США сравнили число танков России и НАТО

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Экономика

Россия хочет занять четверть мирового рынка угля

Увеличится внутреннее потребление (+12% до 196 млн т к 2035 г.), а также доля российского угля на экспортных рынках (+11 процентных пунктов до 25%).
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

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Армия и оружие

План по сдерживанию России в Черном море разработали в США

Правительственный аналитический центр США - RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представил стратегию сдерживания России в Черном море.
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Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе была зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
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Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

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Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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Хорен Робертович Байрамян
Российский футболист
Российский и армянский футболист, полузащитник футбольного клуба «Ростов».
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