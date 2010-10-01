Защитник московского ЦСКА 17-летний Вадим Карпов после поражения команды от «Ференцвароша» (0:1) в рамках матча третьего тура группового раунда Лиги Европы по футболу отметил, что «красно-синие» постараются в оставшихся трёх встречах исправить турнирное положение, а также добавил, что команда успеет восстановиться к очередному туру Российской премьер-лиги (РПЛ).

Карпов: не скажу, что «Ференцварош» выглядел лучше ЦСКА

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