Футбол
Sports.ruКарпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне
Нападающая "Севильи" Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче. Это первые голы 24-летней футболистки сборной России в третьей игре сезона. Карпова выступает за «Севилью» с января нынешнего года.
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Российская футболистка «Севильи» забила пяткой, а через несколько минут оформила дубль
Sportbox.RUвчера в 15:08
Карпова сделала дубль в матче против «Эспаньола». Один из голов она забила пяткой
Бомбардир.рувчера в 14:33
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Спорт день за днемвчера в 16:41
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