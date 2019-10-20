Футбол

Sports.ruSports.ruКарпова сделала дубль за «Севилью», забив первые голы в сезоне

Нападающая "Севильи" Надежда Карпова отметилась дублем в этом матче. Это первые голы 24-летней футболистки сборной России в третьей игре сезона. Карпова выступает за «Севилью» с января нынешнего года.
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