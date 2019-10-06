«Динамо» может утвердить нового главного тренера 11 октября. Это будет сделано на ближайшем заседании совета директоров. Как сообщается, ни Олег Кононов, ни Массимо Каррера, ни Курбан Бердыев не представляют интереса для руководства клуба: их нет в шорт-листе претендентов.

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Каррера, Бердыев и Кононов не входят в шорт-лист «Динамо»

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