Футбол
Нева СпортКаррера дважды получил отказ от «Оренбурга»
Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера во второй раз предложил свои услуги футбольному клубу «Оренбург», однако получил отказ. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com». По информации СМИ, Каррера контактировал с руководством «Оренбурга» во время своего визита в Москву.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера за время своего пребывания в Москве повторно предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ от российского клуба.Чемпионат07:20
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