Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера за время своего пребывания в Москве повторно предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ от российского клуба.

с чего всё началось

Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера во второй раз предложил свои услуги футбольному клубу «Оренбург», однако получил отказ. Об этом сообщает портал «Чемпионат.com». По информации СМИ, Каррера контактировал с руководством «Оренбурга» во время своего визита в Москву.

Экономика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.

Шоу-бизнес Андрей Разин подтвердил, что у Заворотнюк «все плохо» Советский, российский продюсер и певец, создатель проекта "Ласковый май" подтвердил, что у лежащей в коме актрисы Анастасии Заворотнюк "все плохо".

Происшествия Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.

Энергетика Saudi Aramco восстановила отгрузку нефти Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейшая в мире, сообщила клиентам о восстановлении погрузок нефти после атак на ее нефтяные объекты, сообщило агентство Reuters со ссылкой на получивших уведомление от компании.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.

Авто Жители России пересаживаются на китайские кроссоверы Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на Ассоциацию европейского бизнеса в России, в прошлом месяце продажи кроссоверов китайского бренда Haval взлетели на 458%, а с начала года на 250% (до 5,9 тысяч автомобилей).

Общество Кардиолог назвал самые опасные позы для сна Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.

Политика В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Политика Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.

Происшествия В Томске автобус с пассажирами врезался в столб Маршрутный автобус ПАЗ с 20 пассажирами в Томске в понедельник врезался в столб и опрокинулся на бок, количество пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Волейбол Российские волейболистки проиграли Китаю на Кубке мира Волейболистки из России потерпели первое поражение на Кубке мира, проходящем в Японии. Со счетом 0:3 спортсменки из РФ уступили Китаю.

Политика Сноуден предостерег чиновников от использования Telegram и WhatsApp Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Общество Покрас Лампас изменит «Супрематический крест» в Екатеринбурге В конце августа Покрас Лампас заявил о своей готовности отказаться от изображения креста в арт-объекте "Супрематический крест" в Екатеринбурге после недовольства части православных активистов.

Шоу-бизнес Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании трех человек. Документы опубликованы на портале правовой информации.

Политика Власти Крыма не исключают введения второго названия республики Заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов не исключает введения второго названия республики - Таврида, сообщил он в понедельник в ходе симпозиума, посвященного развитию связей полуострова с Грецией.

Авто Kia открыла продажи Stinger в версии Style Российские дилеры Kia запустили продажи фастбека Stinger в комплектации Style.