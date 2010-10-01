Футбол
Soccer.ruКаррера может стать главным тренером «Удинезе»
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера входит в список кандидатов на пост главного тренера "Удинезе", который сейчас занимает Игор Тудор, утверждают итальянские СМИ.Хорватский специалист в ближайшее время должен покинуть команду, и клуб из Удине активно ищет ему замену.В список кандидатов также входят Франческо Гвидолин, Паскуале Марино и Стефано Колантуоно.
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