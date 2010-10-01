Футбол
ProstoProSportКаррера может возглавить «Удинезе»
Бывший главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера рассматривается руководством "Удинезе" в качестве нового главного тренера команды. 55-летний специалист может получить назначение, если Игор Тудор, возглавляющий команду из Удине в данный момент, будет уволен.
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РИА Новости вчера в 20:48
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Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
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Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми
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Интерфакс вчера в 08:21
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«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика
На заседании президиума Госсовета обсудили ситуацию в здравоохранении
Сегодня под председательством российского лидера Владимира Путина прошло расширенное заседание президиума Госсовета по теме "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения", передает корреспондент The Moscow Post.
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Происшествия
Под Омском в ДТП накануне свадьбы погиб жених
Выяснилось, что погибший парень ехал вместе со своей невестой из Омска. Через два дня у пары должна была состояться свадьба.
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Новый флагман среди процессоров Intel скоро появится в продаже
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Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
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РИА Новости вчера в 23:59
Происшествия
В кабинете начальника воинской части в Козельске нашли тело солдата
В воинской части в городе в Козельске (Калужская область) найдено тело военнослужащего. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".
Труд вчера в 09:45
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Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
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Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
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Известия вчера в 17:32
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Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.
РИА Новости вчера в 18:41
Армия и оружие
Беспилотник «Орион» принят на вооружение в ВКС России
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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Издание Forbes опубликовало список 13 умерших селебрити, творчество которых до сих пор приносит доходы их наследникам и правообладателям.
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