Футбол

ProstoProSportProstoProSportКаррера может возглавить «Удинезе»

Бывший главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера рассматривается руководством "Удинезе" в качестве нового главного тренера команды. 55-летний специалист может получить назначение, если Игор Тудор, возглавляющий команду из Удине в данный момент, будет уволен.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: Каррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»

Sportbox.RUвчера в 18:37

Массимо Каррера может возглавить «Удинезе»

Спорт-Экспрессвчера в 17:20

Гаттузо — фаворит на пост главного тренера «Удинезе»

Матч ТВвчера в 02:52

Гаттузо может возглавить клуб Серии А

Евро-футбол.рувчера в 04:20

Каррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»

Чемпионатвчера в 17:33

Каррера – в числе кандидатов на пост главного тренера «Удинезе»

Sports.ruвчера в 17:14

Каррера может стать главным тренером «Удинезе»

Soccer.ruвчера в 18:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Происшествия

В детском саду Ярославля дети толпой избили девочку

Радио Sputnik 29 октября в 11:13
Общество

Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России

С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Газета.Ru вчера в 17:46
Происшествия

В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска

РБК вчера в 23:19
Экономика

Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций

Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Газета.Ru 29 октября в 05:58
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях

Инфорос 30 октября в 02:26
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
Футбол

«Андерлехт» — «Гент»: букмекеры определили фаворита встречи

Опираясь на статистику личных встреч, согласно которой «Гент» выигрывает чуть чаще, аналитики БК «Лига Ставок» отдают лидерство в предстоящей игре именно этой команде.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:58
ЖКХ

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

Существует постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы за коммунальные услуги в случае их несоответствия нормам, однако, считает Власов, этот порядок сложен и малопонятен гражданам, что приводит к массовым нарушениям их прав.
РИА Новости вчера в 20:48
Здоровье

Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

ТВ Центр 30 октября в 14:38
Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb 30 октября в 17:46
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Космос

Телескоп «Хаббл» сфотографировал в космосе «страшное лицо»

Телескоп «Хаббл» запечатлел столкновение двух галактик, который слились в подобие устрашающего лица.
Аргументы и Факты 29 октября в 15:35
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Происшествия

Девочка умерла во время тихого часа в детском саду в Коми

Пресс-служба СК РФ уточняет в четверг, что 30 октября в одном из детских садов города Ухты во время тихого часа умерла 5-летняя девочка.
Интерфакс вчера в 08:21
Шоу-бизнес

62-летняя Мелани Гриффит показала сексуальную фигуру в нижнем белье

Актриса выглядит на 40 не больше. Мелани Гриффит рано списывать со счетов, как это сделали голливудские босы.
7Дней.ру вчера в 19:00
Культура

«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре

Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика

На заседании президиума Госсовета обсудили ситуацию в здравоохранении

Сегодня под председательством российского лидера Владимира Путина прошло расширенное заседание президиума Госсовета по теме "О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения", передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post вчера в 10:20
Происшествия

Под Омском в ДТП накануне свадьбы погиб жених

Выяснилось, что погибший парень ехал вместе со своей невестой из Омска. Через два дня у пары должна была состояться свадьба.
7 новостей 00:54
Гаджеты

Новый флагман среди процессоров Intel скоро появится в продаже

Intel Core i9-9900KS Special Edition – такое название получил новый процессор от компании Intel.
Goroday.ru вчера в 16:55
Экономика

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

В России улучшается финансовая ситуация, а рубль остается стабильным вне зависимости от политических новостей.
РИА Новости вчера в 23:59
Происшествия

В кабинете начальника воинской части в Козельске нашли тело солдата

В воинской части в городе в Козельске (Калужская область) найдено тело военнослужащего. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ".
Труд вчера в 09:45
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума

Согласно предварительным подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.
Piter.tv вчера в 07:26
Политика

Депутат Верховной рады от правящей партии расплакалась на заседании

Российская газета вчера в 20:55
Общество

Снежный циклон накроет Сахалин на следующей неделе

Последняя неделя октября была тёплой, даже ночные температуры редко опускались ниже нулевой отметки.
АСТВ 00:32
Единоборства

Минеев назвал предателями тех, кто поддерживает Макгрегора

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев на пресс-конференции в Москве назвал предателями россиян, которые поддерживают ирландца Конора Макгрегора, недавно назвавшего всех дагестанцев трусами во время пресс-конференции в столице России.
ProstoProSport вчера в 03:59
Космос

SpaceX уверен, что в 2022 году они смогут посадить корабль на Луну

AstroNews.ru 29 октября в 07:11
Общество

Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово

Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Известия вчера в 17:32
Политика

Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили

Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.
РИА Новости вчера в 18:41
Армия и оружие

Беспилотник «Орион» принят на вооружение в ВКС России

Новостной фронт вчера в 23:21
Культура

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Издание Forbes опубликовало список 13 умерших селебрити, творчество которых до сих пор приносит доходы их наследникам и правообладателям.
Playboyrussia.com вчера в 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное