Футбол
ProstoProSportКаррера может возглавить «Удинезе»
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера привлек внимание руководства «Удинезе». Как сообщает Sky Sport Italia, клуб хочет уволить Игора Тудора с должности наставника после матча с «Дженоа», который состоится 3 ноября.
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Авторы «Игры престолов» отказались снимать «Звездные войны»
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Сотрудники Военного учебного центра Дальневосточного федерального университета создали ударопрочный бетон.
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Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Согласно заявлению Минобороны РФ, распространенная интернет-изданием "Лента.ру" якобы видеозапись "издевательств" в воинской части является грубейшей провокацией редакции.
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Палата представителей конгресса США признала геноцид армян. Турция назвала решение законодателей позором и вызвала американского посла.
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США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
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Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
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Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой
Исполнительный продюсер театральной постановки Ольга Матвейчук рассказала, что спектакль прошел успешно, и в целом на гастрольный график это никак не повлияло, поскольку в спектакле всегда есть второй и третий состав.
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SpaceX уверен, что в 2022 году они смогут посадить корабль на Луну
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Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения
Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
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Ночной забег, посвященный Дню народного единства, состоится в Южно-Сахалинске 3 ноября. Его участниками станут около 500 человек.
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Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает «URA.RU».
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Цена газа для промышленности на Украине с 1 ноября повышена почти на 20%
Цена газа для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на Украине с 1 ноября выросла на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем.
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В Приамурье задержаны подозреваемые в убийстве главы поселения
Подозреваемые в убийстве главы посёлка Новобурейский задержаны следственными органами в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.
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Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
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В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
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На Земле впервые обнаружены водоемы, которые не подходят для жизни
Расположенные в Восточно-Африканской рифтовой долине солевые озера наполнены столь соленой и кислой водой, что не подходят даже для архей, которые способны жить в самой экстремальной среде.
Технологии
Microsoft перепутала обновления для пользователей
Компания советовала всем пользователям домашней модификации и владельцам устройств с ОС версии 10 Pro пропустить установку апдейта с Autopilot.
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Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
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Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
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Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
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При ДТП в пригороде Южно-Сахалинска загорелся автомобиль. Это произошло сегодня утром, 1 ноября.
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Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.