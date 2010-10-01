Футбол

ProstoProSportProstoProSportКаррера может возглавить «Удинезе»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера привлек внимание руководства «Удинезе». Как сообщает Sky Sport Italia, клуб хочет уволить Игора Тудора с должности наставника после матча с «Дженоа», который состоится 3 ноября.
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СМИ: Каррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»

Sportbox.RU18:37

Массимо Каррера может возглавить «Удинезе»

Спорт-Экспресс17:20

Гаттузо — фаворит на пост главного тренера «Удинезе»

Матч ТВ02:52

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Евро-футбол.ру04:20

Каррера – в числе кандидатов на пост главного тренера «Удинезе»

Sports.ru17:14

Каррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»

Чемпионат17:33

Каррера может стать главным тренером «Удинезе»

Soccer.ru18:17
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