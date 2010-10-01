Футбол

ProstoProSportProstoProSportКаррера может возглавить «Удинезе»

Бывший главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера рассматривается руководством "Удинезе" в качестве нового главного тренера команды. 55-летний специалист может получить назначение, если Игор Тудор, возглавляющий команду из Удине в данный момент, будет уволен.
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