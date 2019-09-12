Футбол

ProstoProSportProstoProSportКаррера назвал «Спартак» своей любовью

На вопрос, каким словом специалист охарактеризовал бы "Спартак", Каррера ответил: "Любовь".
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Массимо Каррера: «Не интересовали связи Глушакова вне поля, но состав он не выбирал»

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:16, Вашингтон
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