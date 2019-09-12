Футбол
ProstoProSportКаррера назвал «Спартак» своей любовью
На вопрос, каким словом специалист охарактеризовал бы "Спартак", Каррера ответил: "Любовь".
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с чего всё началось
Вообще, в Италии открытых тренировок не существует.Sport24.ru04:55
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Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС аннулировал решение Еврокомиссии о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, которое было принято в 2016 году.
Газета.Ru 09:16
Экономика
Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов
Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
РБК 07:01
Здоровье
Как рак молочной железы выявляется и лечится
Рак молочной железы является наиболее распространенной злокачественной опухолью у женщин.
MedikForum.ru 05:16
Религия
В Санкт-Петербурге прошел общегородской крестный ход
В Санкт-Петербурге в четверг прошел общегородской крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Российская газета 10:05
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к 10 месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Политика
Глава ДНР заявил о желании войти в состав России
Перед самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Политика
Освобожденный украинский моряк рассказал о требовании целовать мантию судье
По словам Гриценко, государственные адвокаты и психологи в российском СИЗО требовали от украинских моряков «падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен», обещая в таком случае «что-то хорошее».
Lenta.ru 09:57
Здоровье
Врачи назвали причины возникновения боли в желудке
Медики перечислили основные причины болезненных ощущений в желудке, сообщает «МедикФорум».
Слово и Дело 00:53
Политика
Соратницу Порошенко могут наказать за оскорбление «Слуги народа»
Комитет Верховной рады по вопросам регламента рекомендовал парламенту запретить экс-вице-спикеру Рады Ирине Геращенко участвовать в пяти заседаниях парламента, сообщила 12 сентября журналист Татьяна Николаенко на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 09:17
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Ученые пришли к выводу о потенциальной пригодности небесного тела для жизни, потому что оно имеет: атмосферный слой, подходящий диапазон температуры воздуха (от 0 и до 40 градусов Цельсия) и воду в жидком состоянии.
Пятый канал 00:53
Культура
Мамонов успешно перенес операцию на сердце
Народные новости 07:27
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии после встречи Земана с русинами
МИД Украины вызвал посла Чехии для разъяснений в связи со встречей президента этой страны Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Мировой совет подкарпатских русинов".
Экономика сегодня вчера в 17:57
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
До запрета 40 процентов экспорта Латвии в Россию приходилось на пищевые продукты, из них на шпроты — десять процентов.
Lenta.ru 09:21
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Происшествия
Суд в Курске вынес приговор убийце семилетнего ребенка
Российская газета 09:43
Происшествия
СК возбудил дело против участника митинга в Улан-Удэ
В отношении участника несанкционированного митинга против итогов выборов мэра в Улан Удэ возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 10:07
Общество
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
RT на русском 09:50
Происшествия
Неизвестный проник в торгпредство России в Лондоне
Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
ТАСС 09:55
Политика
Захарова назвала арест Коршунова в Италии спланированной провокацией
В МИД называли его задержание примером недобросовестной конкуренции. Газета ВЗГЛЯД писала об обвинениях в адрес Коршунова.
Взгляд.ру 09:37
Баскетбол
Сборная Сербии обыграла США на чемпионате мира по баскетболу
ProstoProSport 08:58
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Экономика
ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Как заявил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, предлагается заморозить досрочные переводы накоплений минимум на три года.
ТАСС 07:38
Гаджеты
Бренд Honor стал лидером на рынке смартфонов России
По словам президент Honor Чжао Мин, таких высоких показателей в РФ удалось достичь благодаря высокому качеству и привлекательной цене.
Astera 05:12