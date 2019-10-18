Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUКаррера посетит матч «Локомотива» в Лиге чемпионов

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что планирует посетить матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом».
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