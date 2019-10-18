Лига чемпионов
Sportbox.RUКаррера посетит матч «Локомотива» в Лиге чемпионов
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера сообщил, что планирует посетить матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом».
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Политика
Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
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Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru 08:14
Общество
Голикова назвала недопустимой ситуацию с низкими окладами учителей
Рекомендации по заработным платам педагогов, которые приняты на федеральном уровне, не всегда соблюдаются регионами, ситуация с низкими окладами учителей в ряде учреждений является недопустимой.
Будущее России. Национальные проекты 08:43
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Украинский Су-27 «сдул» людей на авиашоу в Бельгии
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В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
РБК 01:06
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
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Общество
В Каталонии проходит всеобщая забастовка
В Каталонии проходит всеобщая забастовка. В Барселоне усилено присутствие правоохранительных органов.
Эхо Москвы 07:00
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32 мультфильма претендуют на премию «Оскар»
Приводим полный список претендующих на премию «Оскар» мультфильмов.
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На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
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Газета.Ru 05:15
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Хачанов проиграл Сеппи и не смог выйти в полуфинал «Кубка Кремля»
Добавим, что в полуфинале турнира Сеппи сыграет с французом Андрианом Маннарино.
Советский спорт 11:59
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Укусившему полицейского в Лондоне внуку Назарбаева вынесли приговор
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева получил год условного срока за нападение на полицейского в Лондоне.
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Происшествия
В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей
Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
РИА Новости 11:46
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Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 11:37
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Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
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Завезенные в Россию бананы представляют опасность для здоровья
Бананы как правило, завозят в Россию недозрелыми, и доходят до спелости они уже на складах.
Соловей.Инфо 03:07
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Диетолог разрешила россиянам не ограничивать себя в яйцах
Отчет аналитиков Sberbank CIB показал, что россияне едят на 17% больше яиц, чем в США (240 штук) и на 33% больше, чем в Евросоюзе (210 штук).
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".
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Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
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ТАСС вчера в 11:05
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Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Коммерсантъ вчера в 16:38