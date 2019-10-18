Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКаррера посетит матч «Ювентуса» с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что посетит матч группового турнира Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом». Ранее специалист также работал в туринском клубе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Каррера — о своем будущем и матче «Ювентус» — «Локо»

Спорт-Экспресс11:10

Каррера посетит матч «Ювентус» — «Локомотив» в Лиге чемпионов

Чемпионат08:02

Каррера рассказал, какой финал Лиги чемпионов хотел бы увидеть в этом сезоне. И сделал прогноз

Sport24.ru08:46

Каррера лично посетит игру Лиги Чемпионов «Ювентус» — «Локомотив»

Sport.ru07:29

Каррера посетит матч «Локомотива» в Лиге чемпионов

Sportbox.RU07:28

Каррера уже год сидит без работы. В Италии не ценят победы в других лигах

Sports.ru09:01

Экс-тренер «Спартака» Каррера посетит матч «Ювентуса» с «Локо»

Газета.Ru08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 15:19, Ашберн
Происшествия

Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына

RT на русском 09:22
Происшествия

Суд арестовал замначальника ОМВД «Дорогомилово»

Известия 13:08
Общество

Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений

Telegram предложил инвесторам, которые вложились в блокчейн-платформу компании TON (Telegram Open Network), согласиться на перенос ее запуска с 31 октября на 30 апреля, узнали The Bell и портал Coindesk.com.
Forbes вчера в 04:21
Футбол

Ахмат — Локомотив 0:2

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета 14:25
Политика

В ООН призвали решить конфликт с выдачей виз США

В Организации Объединенных Наций выразили надежду, что конфликт из-за отказа в выдаче виз дипломатам из других стран будет решен.
Экономика сегодня 13:50
Происшествия

На борту летевшего из Пхукета в Москву самолета погиб ребенок

РБК 10:44
Кино

В России в прокат вышел фильм «Малефисента: Владычица тьмы»

Стоит отметить, что эксперты, которые стали первыми зрителями фильма «Малефисента: Владычица тьмы», раскритиковали сюжет.
RuNews24.ru 11:24
Происшествия

Адвокат назвала возможные причины убийства отца сестрами Хачатурян

РБК 05:45
Политика

МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске

Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
REGNUM вчера в 04:19
Общество

Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Интерфакс 08:09
Политика

Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу

17 октября в Донецк и Луганск прибыл 87-й конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса, сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 12:17
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец 09:04
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику Захарченко

ТАСС вчера в 15:06
Армия и оружие

Литва заменит советские Ми-8 американскими «ястребами»

Литва намерена приобрести у США шесть вертолетов UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»), которые должны будут заменить советские Ми-8.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Lenta.ru вчера в 01:46
Авто

Компания ГАЗ запатентовала новый логотип «Победы»

Общественное телевидение России 09:47
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Происшествия

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости 13:50
Общество

Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Наука

Синий свет экрана смартфона может ускорять старение

Синие светодиоды могут ускорять старение мозга, выяснили Ядвига Гебультовиц и ее коллеги из Университета штата Орегон (США).
МедиаПоток 06:56
Кино

Китай отложил премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Известия 14:37
Армия и оружие

Макрон усомнился в функционировании НАТО из-за ситуации в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что вывод американских войск с севера Сирии, а также военная операция Турции в САР вызывают сомнение в функционировании НАТО.
Московский Комсомолец 13:00
Политика

Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину

Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Телеканал 360° 14:12
Футбол

Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ

RT на русском 07:46
Авто

Toyota представит в Токио мини-электрокар BEV

Японская компания Toyota анонсировала миниатюрный электромобиль BEV, который представит на автосалоне в Токио.
REGNUM 04:20
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря

Sport24.ru вчера в 15:38
Армия и оружие

Появилось изображение российского САО «Мальва»

Военное обозрение вчера в 10:33
Культура

Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова

Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Футбол

«Шахтер» забил шесть безответных голов «Колосу» в чемпионате Украины

«Горняки» смогли забить сопернику шесть голов, не пропустив ни одного в свои ворота. По дублю оформили Жуниор Мораес и Тайсон.
Bookmaker-ratings.ru 14:15
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное