Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что посетит матч группового турнира Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом». Ранее специалист также работал в туринском клубе.

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Футбол Ахмат — Локомотив 0:2 В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.

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Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

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