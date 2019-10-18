Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессКаррера посетит матч «Ювентуса» с «Локомотивом»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что посетит матч группового турнира Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом». Ранее специалист также работал в туринском клубе.
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