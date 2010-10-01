Футбол
ЧемпионатКаррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»
Одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Удинезе» является Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак». Другие претенденты — Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.
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Происшествия
В детском саду в Нарьян-Маре неизвестный зарезал ребенка
В Нарьян-Маре неизвестный мужчина зашел на территорию детского сада «Сказка» и убил ножом шестилетнего ребенка.
Путешествия
Программу визита японских туристов на Итуруп сократили из-за погоды
Программу двухдневного визита японских туристов на курильский остров Итуруп сократили из-за штормового предупреждения, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель компании "Гидрострой-тур" Марина Евгенова.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Происшествия
В Кузбассе убит бывший мэр города Киселевск
Ранее в СМИ появилась информация, что в ночь на 1 ноября Лаврентьева убили в собственном доме в селе Верх-Чумыш.
Гаджеты
Изображение складного смартфона Motorola RAZR появилось в Сети
В Сети появилось изображение складного смартфона Motorola RAZR.
Киберспорт
В Steam началась распродажа игр Electronic Arts
Экономика
Спрогнозирован рост энерготарифов из-за договора по климату
Ученые считают, что в ближайшем будущем будет рост энерготарифов из-за ратификации российской стороны Парижского соглашения по климату.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской впала в депрессию после четвертой операции
После последнего хирургического вмешательства 31-летняя Татьяна Плаксина впала в депрессию из-за того, что врачи пока не в силах спрогнозировать ее выздоровление.
Наука
Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому
Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.
Происшествия
В Ярославле дети в детском саду избили девочку
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС из-за охвативших страну протестов
Мероприятие не состоится по причине массовых беспорядков в Чили, заявил президент латиноамериканской страны Себастьян Пинейра.
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова НАТО о передаче контроля над полуостровом Крым.
Политика
Израиль приостановил экстрадицию в США россиянина Буркова
Верховный суд Израиля вынес временный запрет на экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Армия и оружие
Асад усомнился в ликвидации главы ИГИЛ аль-Багдади
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск не связывался с США по вопросу ликвидации главаря ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и не поверит в реальность его убийства до тех пор, пока не будут предъявлены свидетельства.
Общество
Небензя назвал шокирующими детали нападения на дипломата РФ в Косово
Дипломат призвал Совет Безопасности ООН решительно осудить нападение на Краснощекова и оценил итоги расследования инцидента.
Шоу-бизнес
Рики Мартин и Джван Йосеф вновь стали родителями
В своих Instagram-аккаунтах супруги опубликовали первый снимок с новорожденным сыном и сообщили поклонникам его имя.
Футбол
Златан Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию
Шведский футболист Златан Ибрагимович объявил о своем возвращении в Испанию.
Наука
Изучен механизм защиты человека от золотистого стафилококка
Шведские исследователи провели анализ существующих данных о золотистом стафилококке, чтобы понять, как кожа человека противостоит ему.
Армия и оружие
Запуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир» оценили британцы
Пользователи Сети в Великобритании бурно отреагировали на статью СМИ о запуске баллистической ракеты Р-30 «Булава» с субмарины «Князь Владимир».
Армия и оружие
Военная полиция РФ вышла на маршрут патрулирования в Сирии
Российская военная полиция отправилась по маршруту патрулирования вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает РИА Новости.
Космос
Россия вернулась за стол переговоров по окололунной станции
Делегация "Роскосмоса" принимала участие в Международной координационной группе по исследованию космического пространства в октябре в Токио и впервые за долгое время обсуждала с иностранными партнерами проект международной окололунной станции, сообщил РИА Новости официальный представитель "Роскосмоса".
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Политика
Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу
Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Политика
НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.