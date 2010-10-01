Футбол
ЧемпионатКаррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»
Одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Удинезе» является Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак». Другие претенденты — Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.
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Транспорт
Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев.
REGNUM вчера в 20:44
Происшествия
В Нарьян-Маре люди несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
РИА Новости вчера в 14:51
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Кино
Назван актерский состав фильма «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»
Дни24 30 октября в 06:24
Происшествия
Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми
ТАСС вчера в 08:35
Авто
Hyundai показал «убийцу» Honda Civic Type R
Первый называется Bisimoto VelosterRaptor N и позиционируется как «убийца Honda Civic Type R», второй фантазирует на тему раллийной модификации кроссовера Kona.
Motor 03:33
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Discover24 вчера в 03:21
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию российской «дочки» Danske Bank
ЦБ РФ с 1 ноября аннулировал лицензию АО "Данске банк" в связи с решением ее единственного акционера - Danske Bank, следует из сообщения регулятора.
РИА Новости 03:39
Политика
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар подала петицию в Высший суд справедливости Израиля против утвержденной министром юстиции еврейского государства экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу с 2015 года россиянина Алексея Буркова.
ТАСС вчера в 19:52
Общество
Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде
RT на русском 03:58
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска
RT на русском 01:42
Общество
В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете
Положения закона Согласно положениям закона, при возникновении угроз безопасной работе Рунета Роскомнадзор на территории России сможет брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования.
ТАСС вчера в 17:08
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд
Федрезерв снизил ставку третий раз подряд: ранее это происходило в июле и сентябре, оба раза по 25 б.п. Июльское снижение стало первым со времён глобального финансового кризиса.
News.ru 30 октября в 14:48
Происшествия
СКР предупредил граждан о новом виде телефонного мошенничества
СК сообщил, что в России появился новый вид телефонного мошенничества, пишет RT.
Ореанда-Новости 30 октября в 12:33
Экономика
Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев снизилась на 3,4%
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года сократилась по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 3,4%, до 633 млрд рублей.
ТАСС вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами
Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла Malfa.
Рифей-Пермь 30 октября в 07:49
Политика
Путин прилетел в Венгрию на встречу с Орбаном
РБК 30 октября в 12:23
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на публикацию о возможном ударе США по Крыму
Авторы материала допускают, что если Россия захватит Прибалтику, то США могут ответить ударами по российским войскам в Крыму или Сирии.
РБК вчера в 08:35
Армия и оружие
Россия перебросила дополнительный контингент и технику на север Сирии
Россия перебросила дополнительный контингент и технику на север Сирии, где военная полиция совместно с турецкой стороной должна начать патрулирование приграничных районов.
ФАН 03:32
Армия и оружие
Беспилотник «Орион» поступил в опытную эксплуатацию
Хакасия-Информ вчера в 22:47
Политика
«Секретное оружие» Кремля опутывает Землю, считает Die Welt
Германское издание Die Welt пишет, что Россия покрывает планету сетью атомных электростанций.
LentaChel.ru 02:00
Происшествия
В Подмосковье загорелся склад с древесиной на площади 1,7 тыс. кв. м
По данным подмосковного главка, возгорание локализовали на площади 1,7 тыс. кв. м. В его тушении участвуют 56 пожарных и 15 единиц техники.
РБК 03:48
Футбол
«Зенит» хочет получить за Сердара Азмуна 35 миллионов евро
Сообщается, что сине-бело-голубые хотят получить за трансфер Сердара Азмуна 35 миллионов евро.
Петербургский дневник вчера в 09:45
Здоровье
Названы три основные проблемы российской медицины
Лондонский хирург-уролог Имран Муштак во время своего визита в Москву выделил три структурные проблемы российской системы здравоохранения и объяснил, почему не хочет оперировать в России.
Lenta.ru 03:39