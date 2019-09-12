Футбол
Газета.RuКаррера прилетел в Москву
Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прибыл в Москву. Как сообщает "Спорт-экспресс", итальянский специалист примет участие в церемонии вручения наград премии "Football Heroes" ("Герои Футбола").
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Каррера прилетел в Москву для участия в церемонии вручения наград «Football Heroes»
Sport24.ruвчера в 16:09
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