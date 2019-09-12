Футбол

Газета.RuГазета.RuКаррера прилетел в Москву

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прибыл в Москву. Как сообщает "Спорт-экспресс", итальянский специалист примет участие в церемонии вручения наград премии "Football Heroes" ("Герои Футбола").
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Экс-главный тренер «Спартака» Каррера прилетел в Москву

Sportbox.RUвчера в 17:31

Каррера прилетел в Москву

Газета.Ruвчера в 18:02
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Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
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«Роскосмос» рассекретил документы, связанные с началом лунной гонки

"Роскосмос" опубликовал рассекреченные документы, связанные с началом исследования Луны.
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Владимир Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем

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Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
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В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
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Армия и оружие

В МИД России предупредили о риске ядерной войны

По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
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Владимир Путин прибыл в Дагестан

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Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

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В Вологде проверяют информацию о покусанных крысами школьницах

Информацию о покусанных крысами во время уроков вологодских третьеклассниках сегодня распространили федеральные СМИ.
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В Казани состоится финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

В Казани 27 сентября на базе международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в формате хакатона.
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По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
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В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
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У нападающего «Краснодара» украли 12 часов на 23 миллиона рублей

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В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
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Экономика

АСВ намерено использовать в своей работе биометрию

"Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) намерено использовать в своей работе биометрию, однако пока АСВ ограничено законодательством, заявил глава АСВ Юрий Исаев на Московском международном банковском форуме.
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Политика

Украина поставила на паузу процесс расторжения договоров с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Российской Федерацией, начатый в 2014 году после прихода к власти президента Петра Порошенко.
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Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

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В сети появилась часть виш-листа Собчак на свадьбу с Богомоловым

В интернете появилась часть виш-листа телеведущей Ксении Собчак на свадьбу с художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
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Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине

Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
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Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье

«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
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Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
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Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
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Шоу-бизнес

Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
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Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

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Motorola анонсирует свой первый смарт-телевизор 16 сентября

Издание полагает, что новинку покажут на презентации смартфона Moto E6 Plus в Индии, которая состоится на следующей неделе, 16 сентября.
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Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы

Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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