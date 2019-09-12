Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прибыл в Москву. Как сообщает "Спорт-экспресс", итальянский специалист примет участие в церемонии вручения наград премии "Football Heroes" ("Герои Футбола").

Спорт день за днем

Армия и оружие Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019» Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Экономика Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствует отчетность Nike.

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Политика Медведев поручил отменить нормативные акты СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".

Армия и оружие В МИД России предупредили о риске ядерной войны По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.

Происшествия В Вологде проверяют информацию о покусанных крысами школьницах Информацию о покусанных крысами во время уроков вологодских третьеклассниках сегодня распространили федеральные СМИ.

Технологии В Казани состоится финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» В Казани 27 сентября на базе международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в формате хакатона.

Происшествия Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Финансы Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

Экономика АСВ намерено использовать в своей работе биометрию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) намерено использовать в своей работе биометрию, однако пока АСВ ограничено законодательством, заявил глава АСВ Юрий Исаев на Московском международном банковском форуме.

Политика Украина поставила на паузу процесс расторжения договоров с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Российской Федерацией, начатый в 2014 году после прихода к власти президента Петра Порошенко.

Шоу-бизнес В сети появилась часть виш-листа Собчак на свадьбу с Богомоловым В интернете появилась часть виш-листа телеведущей Ксении Собчак на свадьбу с художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.

Происшествия Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье «16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Общество В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим» Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.

Экономика Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.

Шоу-бизнес Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.

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Финансы ЦБ после 2024 года может вернуться к теме отказа от репатриации валюты В этом году был принят закон, согласно которому с 1 января 2020 года отменяется требование о репатриации денежных средств по внешнеэкономическим сделкам в валюте РФ в отношении несырьевого экспорта, в частности, IТ-услуг.

Гаджеты Motorola анонсирует свой первый смарт-телевизор 16 сентября Издание полагает, что новинку покажут на презентации смартфона Moto E6 Plus в Индии, которая состоится на следующей неделе, 16 сентября.