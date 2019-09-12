Футбол
Газета.RuКаррера прилетел в Москву
Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прибыл в Москву. Как сообщает "Спорт-экспресс", итальянский специалист примет участие в церемонии вручения наград премии "Football Heroes" ("Герои Футбола").
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Армия и оружие
Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»
Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
REGNUM 04:01
Космос
«Роскосмос» рассекретил документы, связанные с началом лунной гонки
"Роскосмос" опубликовал рассекреченные документы, связанные с началом исследования Луны.
РИА Новости 05:39
Культура
Владимир Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем
Культуромания 04:08
Экономика
Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок
В 2019 г. общая выручка Nike составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд – это продажи в категории «обувь», свидетельствует отчетность Nike.
Ведомости 03:47
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Происшествия
В Вологде проверяют информацию о покусанных крысами школьницах
Информацию о покусанных крысами во время уроков вологодских третьеклассниках сегодня распространили федеральные СМИ.
CPV.ru 05:15
Технологии
В Казани состоится финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
В Казани 27 сентября на базе международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в формате хакатона.
TatCenter 04:38
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Экономика
АСВ намерено использовать в своей работе биометрию
"Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) намерено использовать в своей работе биометрию, однако пока АСВ ограничено законодательством, заявил глава АСВ Юрий Исаев на Московском международном банковском форуме.
Вести.Финанс 05:01
Политика
Украина поставила на паузу процесс расторжения договоров с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Российской Федерацией, начатый в 2014 году после прихода к власти президента Петра Порошенко.
Sputnik Эстония вчера в 13:05
Шоу-бизнес
В сети появилась часть виш-листа Собчак на свадьбу с Богомоловым
В интернете появилась часть виш-листа телеведущей Ксении Собчак на свадьбу с художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
АБН 03:37
Происшествия
Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине
Мурманская экс-чиновница на машине сбила 13-летнего ребенка.
Вести.Ru 03:11
Происшествия
Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
RT на русском вчера в 21:00
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Финансы
ЦБ после 2024 года может вернуться к теме отказа от репатриации валюты
В этом году был принят закон, согласно которому с 1 января 2020 года отменяется требование о репатриации денежных средств по внешнеэкономическим сделкам в валюте РФ в отношении несырьевого экспорта, в частности, IТ-услуг.
Финмаркет 05:25
Гаджеты
Motorola анонсирует свой первый смарт-телевизор 16 сентября
Издание полагает, что новинку покажут на презентации смартфона Moto E6 Plus в Индии, которая состоится на следующей неделе, 16 сентября.
Кубанские новости 03:10
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 03:35