Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прибыл в Москву. Как сообщает "Спорт-экспресс", итальянский специалист примет участие в церемонии вручения наград премии "Football Heroes" ("Герои Футбола").

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Космос Впервые на потенциально обитаемой экзопланете обнаружена вода Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.

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Единоборства Хабиб Нурмагомедов вернулся в Дагестан Пользователи соцсетей разместили кадры прибытия Хабиба Нурмагомедова и его команды в аэропорт Махачкалы, где его встретили председатель Правительства и министр спорта Дагестана.

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Игры One Piece: Pirate Warriors 4 — Страна Вано и Кэррот в новом трейлере Пополнение в команде Студия Omega Force (подразделение Koei Tecmo) и компания Bandai Namco продолжают знакомить поклонников популярных манги и аниме One Piece с экшеном One Piece: Pirate Warriors 4, долгожданным продолжением серии.

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