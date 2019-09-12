Футбол

Газета.RuГазета.RuКаррера прилетел в Москву

Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прибыл в Москву. Как сообщает "Спорт-экспресс", итальянский специалист примет участие в церемонии вручения наград премии "Football Heroes" ("Герои Футбола").
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Каррера прилетел в Москву для участия в церемонии вручения наград «Football Heroes»

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Каррера в Москве! У Массимо шикарный пиджак

Спорт-Экспресс16:25

Каррера вернулся в Москву

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Каррера прилетел в Москву на церемонию «Football Heroes». ВИДЕО

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Экс-главный тренер «Спартака» Каррера прилетел в Москву

Sportbox.RU17:31

Массимо Каррера прибыл в Москву

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