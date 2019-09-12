Футбол
Газета.RuКаррера прилетел в Москву
Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прибыл в Москву. Как сообщает "Спорт-экспресс", итальянский специалист примет участие в церемонии вручения наград премии "Football Heroes" ("Герои Футбола").
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 19:08, Вашингтон
Культура
Москва 24 расскажет о программе фестиваля «Круг света»
11 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению Московского международного фестиваля "Круг света", который пройдет с 20 по 24 сентября на восьми площадках.
Москва 24 09 сентября в 05:40
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Американская компания Apple после презентации новых гаджетов резко снизила цены на смартфоны прошлых лет, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR.
РИА Новости 12:50
Футбол
Анчелотти недоволен состоянием домашнего стадиона «Наполи»
Спорт-Экспресс 15:23
Политика
СМИ узнали о разногласиях Трампа и Болтона по Ирану
Президент США Дональд Трамп рассматривал ослабление санкций в отношении Ирана, в то время как его советник по национальной безопасности Джон Болтон решительно выступил против такого шага.
Rambler News Service 13:21
Космос
Через 10 лет Индия может создать станцию на Луне
Индия может создать на Луне постоянную базу для добычи гелия-3 через десять лет.
TV BRICS вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Александру Ревве на день рождения подарили торт с червяками
Издание «СтарХит» сообщает, что сюрпризом от Агзамова стало то, что многоярусный торт, покрытый белым кремом, был украшен шоколадными вишнями, в каждой из которых находился съедобный червяк.
Bimru.ru 15:37
Происшествия
Полиция Улан-Удэ задержала 17 человек
Сотрудники полиции и Росгвардии в центре Улан-Удэ задержали 17 человек, которые оказали сопротивление инспекторам ДПС и распылили слезоточивый газ.
BFM.ru 18:58
Политика
СМИ: США не будут предоставлять багамцам «статус временно защищенных лиц»
Власти США не собираются предоставлять въезжающим в страну жителям Багамских островов "статус временно защищенных лиц", сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя Белого дома.
РИА Новости 18:31
Политика
Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки
Как отмечается, правительство считает, что при Brexit без сделки в Британии настанет продовольственный дефицит, а также ухудшится ситуация с лекарствами, топливом и начнутся массовые протесты жителей.
Газета.Ru 18:00
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
РБК 17:22
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Космос
Роскосмос анонсировал сборку российского робота для открытого космоса
Исполнительный директор научно-производственного объединения "Андроидная техника" Евгений Дудоров сообщил журналистам дату начала сборки опытных образцов нового отечественного робота "Теледроид".
Московский Комсомолец 18:51
Финансы
Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.
ТАСС 03:06
Кино
Владимир Меньшов дал совет, как стоит отбирать фильмы на «Оскар»
Глава Российского оскаровского комитета, режиссер Владимир Меньшов рассказал о своем видении того, какие картины нужно отправлять на знаменитую кинопремию в Америку.
Телепрограмма 09:15
Наука
Почему с возрастом люди набирают вес, выяснили учёные
ГлавУфа вчера в 04:26
Футбол
35-летний Ещенко получил «серебро» молодежного первенства
Metaratings 11:00
Театры
В Москве открылся фестиваль современного танца DanceInversion
Москва открывает 20-й фестиваль современного танца Dance Inversion, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 15:33
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ 15:52
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила о том, что состояние здоровья ее подопечной в норме.
Политическая Экспертиза 16:28
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Гаджеты
IPhone 11 считают кошмаром трипофоба
Корпорация Apple сделала акцент на новой трехмодульной камере iPhone 11 и не прогадала - аналитики отмечают, что обновленный дизайн приковывает к себе внимание.
РЕН ТВ 19:04
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия 18:34
Общество
Суд оправдал врача, который провел эвтаназию пациентке с деменцией
Гаагский суд вынес оправдательный приговор врачу интерната для престарелых, который провел эвтаназию 74-летней пациентке, сообщает Netherlands news in English.
Москва 24 09:53