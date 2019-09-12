Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера прибыл в Москву. Как сообщает "Спорт-экспресс", итальянский специалист примет участие в церемонии вручения наград премии "Football Heroes" ("Герои Футбола").

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Культура Москва 24 расскажет о программе фестиваля «Круг света» 11 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению Московского международного фестиваля "Круг света", который пройдет с 20 по 24 сентября на восьми площадках.

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Происшествия Полиция Улан-Удэ задержала 17 человек Сотрудники полиции и Росгвардии в центре Улан-Удэ задержали 17 человек, которые оказали сопротивление инспекторам ДПС и распылили слезоточивый газ.

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