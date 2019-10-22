Футбол
Спорт-ЭкспрессКаррера признался, что мог возглавить «Дженоа»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что мог возглавить «Дженоа». Во вторник, 22 октября, генуэзцы объявили о назначении Тиагу Мотты на этот пост.
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Экономика
Стало известно о росте цен на гречку
МонаВиста 06:21
Происшествия
В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне
Российская газета 13:29
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 16:57
Здоровье
Совфед обсудил проблему дефицита медиков в стране
На встрече обсуждали ситуацию со здравоохранением в глубинке.
Общественное телевидение России 08:18
Политика
Сенат США поддержал присоединение Северной Македонии к НАТО
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уверен в ратификации сенатом присоединения Северной Македонии к НАТО осенью 2019 года.
RT на русском 13:32
Происшествия
В Ангарске водитель иномарки дважды переехал пенсионерку и скрылся
В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку.
Дни.ру 09:14
Общество
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Представитель экс-губернатора сказала РБК, что Дубровский не будет комментировать ситуацию с отменой уголовного дела.
РБК 14:50
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости 08:34
Культура
Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура вчера в 08:54
Футбол
Ювентус — Локомотив 0:1 (1-й тайм)
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
REGNUM 06:15
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Общество
РАН попросил Минобрнауки отменить правила об изоляции российских ученых
Президиум РАН обратился в Минобрнауки с просьбой пересмотреть правила контактов между российскими и зарубежными учеными.
РБК 12:22
Единоборства
Джуниор дос Сантос снялся с боя с Волковым
Экс-чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джуниор дос Сантос не сможет провести поединок с Александром Волковым во главе турнира UFC в Москве 9 ноября, сообщает ТАСС.
Allboxing.ru 04:04
Политика
В ДНР украинского журналиста осудили на 15 лет за шпионаж
15 лет тюрьмы получил украинский журналист Станислав Асеев по решению Апелляционной палаты Верховного суда самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Росбалт 04:48
Фигурное катание
Дмитриев: Я не видел, как Медведева делает четверной
Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев поделился мнением по поводу того, сможет ли Евгения Медведева выучить четверной прыжок.
Нева Спорт 15:12
Футбол
Олимпиакос — Бавария 1:1 (1-й тайм)
В концовке матча около семидесяти радикально настроенных фанатов хозяев устроили провокацию.
Чемпионат 14:46
Шоу-бизнес
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева пожаловалась на травлю
Российская газета 12:20
Армия и оружие
Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии
У США остался 1 час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
РБК 14:24
Игры
Игры Electronic Arts могут вернуться в Steam
Сайт TheNerdMag предполагает, что это может быть подготовкой интеграции двух интернет-сервисов или возвращением игр EA на платформу.
Cyber.sports.ru 14:54
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera 11:32
Энергетика
Элизабет Уоррен пригрозила запретить сланцевую добычу нефти
Кандидат в президенты США Элизабет Уоррен в ходе предвыборной борьбы пригрозила запретить сланцевую добычу нефти и бурение любых нефтяных скважин на федеральных землях, сообщает ТГ-канал "Газ-Батюшка".
ИА REX 15:20
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Футбол
Гулачи: «Лейпциг» обязан победить «Зенит» в матче ЛЧ
Голкипер немецкого «Лейпцига» Петер Гулачи поделился ожиданиями от матча с российским «Зенитом» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 11:53
Общество
Почему не работает HDRezka. Серверы Moonwalk ушли в офлайн навсегда
Расположенный в Нидерландах стриминговый сервис Moonwalk, плеер которого использовался на множестве популярных российских сайтов с кино, мультфильмами и сериалами, был отключен по инициативе голландской организации по защите авторских прав BREIN, которая работала совместно с другими аналогичными организациями.
Российская газета 09:43
Авто
Mitsubishi Pajero уходит с российского рынка
Mitsubishi в России, следом за рынками Японии и Германии, прекращает продажи внедорожника Pajero.
5 колесо вчера в 04:57