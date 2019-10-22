Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКаррера признался, что мог возглавить «Дженоа»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что мог возглавить «Дженоа». Во вторник, 22 октября, генуэзцы объявили о назначении Тиагу Мотты на этот пост.
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