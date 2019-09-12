Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемКаррера не придал особого значения интервью Глушакова

Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения. У меня с ним никакого конфликта не было, думаю, у него был конфликт со мной, но понятия не имею, по какой причине.
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с чего всё началось

Каррера: «Не интересовали связи Глушакова вне поля, но состав он не выбирал»

Массимо Каррера приехал в Москву на церемонию вручения наград премии «Football Heroes» («Герои Футбола») и рассказал Sport24 про недавние обвинения Глушакова, «Спартак» Кононова и перспективы своего возвращения в Россию.
Sport24.ru04:55

Подробнее о событии

Каррера: «Приложил бы больше усилий, чтобы не иметь Глушакова в команде на следующий сезон»

Sport24.ru06:00

Каррера не придал особого значения интервью Глушакова

Спорт день за днем06:14

Каррера заявил, что говорил руководству «Спартака» продлить контракт с Глушаковым

RT на русском06:28

Каррера: Интервью Глушакова не придал особого значения

Нева Спорт06:19

Каррера заявил об отсутствии конфликта с Глушаковым

News.ru06:30

Каррера: «У меня не было конфликта с Глушаковым»

ProstoProSport06:56

Массимо Каррера прокомментировал скандальное интервью Глушакова

МК-Спорт05:49
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Армия и оружие

На Украине разоружили три добровольческих батальона

В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан, самолёт российского лидера сел в аэропорту Махачкалы.
REGNUM 05:38
Политика

Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Общество

Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»

По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Политика

Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке

В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
ТК Звезда 05:04
Футбол

Чалов признан лучшим молодым футболистом России

Иван Игнатьев (Краснодар) 12 В прошедшем сезоне Фёдор Чалов стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
Sport.ru 06:29
Экономика

Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год

Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Политика

Трамп заявил, что Болтон совершил «очень крупные ошибки»

Отправленный в отставку помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон совершил очень крупные ошибки, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам.
RT на русском вчера в 13:38
Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

РИА Новости вчера в 22:12
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

Москва 24 вчера в 06:24
Космос

Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету

В Международном астрономическом союзе открытие Борисова зарегистрировано, как комета C/2019 Q4 (Borisov) и стала восьмой кометой открытой российским астрономом.
Российская газета 06:34
Происшествия

У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Политика

Republic: «московское дело» завели с согласия Собянина, Золотова и Бастрыкина

Уголовное дело о «массовых беспорядках» на акции 27 июля завели с согласия мэра Москвы Сергея Собянина, а также директора Росгвардии Виктора Золотова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Дождь 04:15
Шоу-бизнес

Любовник Седоковой выгнал сына с женой из квартиры ради певицы

Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова закрутила роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.
News.ru 06:12
Шоу-бизнес

После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Футбол

Юрий Семин: «Закончили тему календаря. Бесконечно говорить нет смысла»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России с «Балтикой» на 25 сентября.
Sports.ru 05:50
Транспорт

В выходные центр Москвы закроют для автомобилей

Российская газета 06:08
Общество

СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

RT на русском 07:09
Политика

Климов предложил ужесточить наказания за нарушение закона РФ о выборах

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов в четверг, 12 сентября, призвал подумать об ужесточении наказания а нарушения российского избирательного законодательства, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины.
Политика Сегодня 06:25
Политика

Зеленский поблагодарил Австрию за санкционную политику против РФ

"Благодарю власти Австрии поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за мощную санкционную политику в отношении РФ", - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 17:50
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика

На Украине проводят обыски в рамках уголовных дел против Порошенко

На Украине проходят массовые обыски по уголовным делам против бывшего президента страны Петра Порошенко.
Rambler News Service 05:57
Происшествия

Российские заключенные сбежали из колонии на празднование Дня города

На допросе в полиции задержанные пояснили, что поехали в Астрахань на празднование Дня города.
Lenta.ru 05:05
Культура

Владимир Спиваков отмечает 75-летие

ТАСС вчера в 17:21
Общество

Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч

Российская газета вчера в 15:00
Происшествия

В региональных штабах Навального проходят обыски

В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора "Голоса" Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств

News.ru 06:48
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