Массимо Каррера приехал в Москву на церемонию вручения наград премии «Football Heroes» («Герои Футбола») и рассказал Sport24 про недавние обвинения Глушакова, «Спартак» Кононова и перспективы своего возвращения в Россию.

с чего всё началось

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Карерра прокомментировал интервью экс-игрока красно-белых Дениса Глушакова, в котором тот рассказывал о конфликте между ними. Слова экс-наставника передает Sport24.

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