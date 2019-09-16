Футбол

MetaratingsMetaratingsКаррера вновь предложил свои услуги «Оренбургу»

Как сообщает « », итальянский специалист связался с руководством «Оренбурга» и предложил им свои услуги, но во второй раз получил отказ. Напомним, что Массимо Каррера находится без работы после того момента, как был уволен с поста главного тренера «Спартака».
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с чего всё началось

Каррера вновь предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ

Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера за время своего пребывания в Москве повторно предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ от российского клуба.
Чемпионат07:20

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Каррера вновь предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ

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«Глупости это все». В «Оренбурге» отреагировали на возможный приход Карреры

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СМИ: «Оренбург» вновь отказал Каррере в трудоустройстве

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Советский спорт07:45

«Чемпионат»: «Оренбург» отказался от услуг Карреры

Спорт БИЗНЕС Online07:36

Каррера вновь предложил свои услуги «Оренбургу»

Metaratings07:46
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:10, Вашингтон
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В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
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Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
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Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
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Регуляторы из Европы и США проверяют безопасность препарата от изжоги.
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В правительстве Крыма поддержали двойное название республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
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Футболисты Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

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Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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Массимо Каррера оценил роль Сергея Родионова в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе со спортивным директором Сергеем Родионовым.
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Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве

Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк.
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Пришелец-минер на Луне: китайский луноход сделал необычный снимок

Китайские уфологи, детально изучившие снимки с Луны, даже не сомневаются, что пришелец собирается взорвать спутник Земли.
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«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу

"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
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Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей

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В Ростовской области задержаны члены экстремистской группировки

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В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки

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Украинская делегация пыталась лишить слова представителя Крыма в ОБСЕ

Делегация Украины пыталась лишить представителя Крыма на совещании ОБСЕ, которое проходило в Варшаве. Там говорили о правах человека.
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На фестивале «Пилот» ивановцы увидят 17 новых сериалов

В рамках второго российского фестиваля телесериалов «Пилот», который пройдет в Иванове с 20 по 22 сентября, жители и гости города смогут увидеть 17 пилотных серий новых телесериалов до их премьеры.
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Московский «покраснел» из-за визита Медведева в Петербург

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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Стрельба произошла на границе между Киргизией и Таджикистаном.
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В оставшихся игровых отрезках картина не поменялась, аргентинцы ничего не смогли противопоставить разыгрывающему испанцев Рикки Рубио, который и стал лучшим игроком встречи, набрав 20 очков, сделав 3 подбора, отдав 7 передач.
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В России изменятся правила ухода в отпуск

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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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