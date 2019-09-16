Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера за время своего пребывания в Москве повторно предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ от российского клуба.

с чего всё началось

Как сообщает « », итальянский специалист связался с руководством «Оренбурга» и предложил им свои услуги, но во второй раз получил отказ. Напомним, что Массимо Каррера находится без работы после того момента, как был уволен с поста главного тренера «Спартака».

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