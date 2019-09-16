Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера за время своего пребывания в Москве повторно предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ от российского клуба.

Каррера вновь предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ

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