Футбол
ЧемпионатКаррера вновь предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ
Как стало известно «Чемпионату», бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера за время своего пребывания в Москве повторно предложил свои услуги «Оренбургу», но получил отказ от российского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6998 источников, обновлено в 09:15, Вашингтон
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре
РИА Новости 07:54
Происшествия
В Мариуполе расстреляли ополченца «Пятнашки» Романа Джумаева
В Мариуполе неизвестные расстреляли ополченца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева.
Украина.ру 08:32
Шоу-бизнес
Сегодняшний выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Очередной эфир телепрограммы «Пусть говорят», который запланирован на 16 сентября, посвятят заслуженной артистке России Анастасии Заворотнюк, говорится на сайте Первого канала.
ПолитРоссия 08:01
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Общество
Отлов бродячих животных обязали снимать на видео
Вести.Ru 04:45
Политика
В Бурятии росгвардеец призвал коллег не задерживать мирных митингующих
Сотрудник Росгвардии из Бурятии записал видеообращение, в котором призвал коллег "не выполнять заведомо преступных приказов" и не задерживать участников мирных митингов.
Московский Комсомолец 06:57
Шоу-бизнес
Прокофьева высказалась о состоянии здоровья Заворотнюк
Российская актриса Ольга Прокофьева высказалась о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк.
NewInform 05:00
Авто
Названа дата презентации нового Toyota Land Cruiser 300
Мировая премьера нового Land Cruiser 300, по информации того же Best Car, состоится ровно через год – осенью 2020 года.
Автоновости дня 01:49
Общество
Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ
Список самых дорогих для жизни субъектов возглавил Камчатский край. Здесь платить за ЖКУ приходится почти десять тысяч рублей в месяц.
Российская газета 03:35
Финансы
Рубль взлетел на новостях о росте цен на нефть
Курс евро опустился до отметки 70,59 рубля. А вот ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подскочил на 8,73%, до 65,48 доллара за баррель.
Московский Комсомолец 03:31
Единоборства
Сен-Пьер считает, что Нурмагомедов должен сразиться с Фергюсоном
Экс-чемпион UFC в полусредней и средней весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказал мнение, что следующим соперником чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон.
RT на русском 08:34
Гаджеты
Флагманское устройство Xiaomi Redmi дебютирует 19 сентября
Бренд Redmi, сформированный китайской компанией Xiaomi, сообщил о намерении анонсировать некий флагманский гаджет в течение недели — в период с 17 по 23 сентября.
3DNews 08:16
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Происшествия
Маршрутка с пассажирами врезалась в столб и перевернулась в Томске
Маршрутный автобус «ПАЗ» столкнулся со столбом электропередачи и перевернулся на бок в Томске, сообщает региональное управление МВД в понедельник, 16 сентября.
Известия 08:11
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Политика
Офис Зеленского видит в контактах с Путиным надежду на мир в Донбассе
Контакты президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского дают надежду на прекращение конфликта в Донбассе.
REGNUM 05:55
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Культура
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
iReactor 13 сентября в 14:08
Политика
В Кремле отреагировали на возможную причастность Ирана к атакам на НПЗ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к увеличению напряженности в регионе, поспешные выводы могут лишь усугубить дестабилизацию.
Газета.Ru 07:32
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru 06:45
Авто
Как быстро коллективные иски изменят банковский рынок России
В отношении ведущих банков Великобритании, США и Швейцарии подан коллективный иск из-за манипуляций на валютном рынке.
Банки.ру 01:51
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41