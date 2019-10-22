Футбол

RT на русскомRT на русскомКаррера заявил, что готов снова поработать в России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов снова поработать в России.
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Каррера сообщил о готовности вернуться в Россию и подтвердил, что мог возглавить «Дженоа»

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Каррера признался, что мог возглавить «Дженоа»

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Sport.ruвчера в 15:30

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RT на русскомвчера в 15:51

Каррера: «Я готов снова работать в России»

ProstoProSportвчера в 16:58
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Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области

В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
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Император Японии Нарухито официально взошел на престол

Император Японии Нарухито официально объявил о своем восхождении на престол, как того требует конституция страны и закон об императорском доме.
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Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

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Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижения мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
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В США приняли закон Родченкова о допинговом сговоре

Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
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В РЖД посчитали стоимость ВСМ между Петербургом и Нижним Новгородом

По данным источника, 1,59 трлн руб. потребуется на участок Санкт-Петербург — Москва длиной 659 км, еще 530 млрд руб.— на участок Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км. Дополнительно потребуются 30,6 млрд руб. на проектирование участка ВСМ между двух столиц.
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Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
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Около пяти тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди

Более 4900 москвичек уже прошли бесплатное обследование. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы.
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Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

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Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве

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Со времен Римской империи цели и ожидания покупателя от торговли не изменились: ему важны расположение, цены и ассортимент.
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Названа возможная причина гибели трёх человек на руднике Таймырский

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Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»

Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
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Как самостоятельно накопить на достойную пенсию

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Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»

«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
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Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
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В Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса

В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК.
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Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер с необъявленным визитом прибыл в иракскую столицу Багдад. Об этом 23 октября сообщает Reuters.
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Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
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В Новой Третьяковке откроется выставка авангардистов

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Фигуристка Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при

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«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов

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Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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