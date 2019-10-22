Футбол
RT на русскомКаррера заявил, что готов снова поработать в России
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов снова поработать в России.
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Каррера сообщил о готовности вернуться в Россию и подтвердил, что мог возглавить «Дженоа»
Sport24.ruвчера в 14:42
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 03:46, Ашберн
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА Новости 01:39
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
В результате перестрелки на хуторе Чернозубов погибли пять человек, еще двух раненых доставили в больницу.
РБК вчера в 19:26
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились по Сирии
РИА Новости вчера в 13:20
Общество
Император Японии Нарухито официально взошел на престол
Император Японии Нарухито официально объявил о своем восхождении на престол, как того требует конституция страны и закон об императорском доме.
Комсомольская правда вчера в 03:33
Футбол
Олимпиакос — Бавария 2:3
Гол нападающего Баварии Роберта Левандовски в ворота Олимпиакоса стал для него 57-м в Лиге чемпионов.
Советский спорт вчера в 15:44
Общество
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижения мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Спорт
В США приняли закон Родченкова о допинговом сговоре
Палата представителей конгресса США приняла закон Родченкова об уголовной ответственности в отношении людей, причастных к сговору с целью использования допинга в спорте.
RT на русском 03:24
Экономика
В РЖД посчитали стоимость ВСМ между Петербургом и Нижним Новгородом
По данным источника, 1,59 трлн руб. потребуется на участок Санкт-Петербург — Москва длиной 659 км, еще 530 млрд руб.— на участок Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км. Дополнительно потребуются 30,6 млрд руб. на проектирование участка ВСМ между двух столиц.
REGNUM 02:58
Единоборства
Макгрегор рассказал, кто победит в бою Хабиба и Фергюсона
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов победит американца Тони Фергюсона.
REGNUM 03:33
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Здоровье
Около пяти тысяч москвичек прошли бесплатное обследование груди
Более 4900 москвичек уже прошли бесплатное обследование. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака молочной железы.
Вечерняя Москва 00:15
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
РИА Новости вчера в 03:22
Армия и оружие
Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве
Известия вчера в 14:27
Экономика
Глава X5 Retail Group — РБК: «Покупатель стал зарабатывать меньше»
Со времен Римской империи цели и ожидания покупателя от торговли не изменились: ему важны расположение, цены и ассортимент.
РБК 03:00
Общество
Верховный суд обязал Украину выплатить 144 млн долларов «Татнефти»
Верховный суд России не увидел оснований для пересмотра решений двух нижестоящих инстанций, которые обязали привести в исполнение решение международного арбитража о взыскании с Украины около 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти".
Российская газета 03:22
Экономика
Как самостоятельно накопить на достойную пенсию
Фото: РИА Новости Дума приняла в первом чтении поправки в Закон "О негосударственных пенсионных фондах", разрешающие получать накопительную и негосударственную пенсии на 5 лет раньше государственной.
Российская газета вчера в 12:54
Происшествия
Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
«Блокировали дверь, только сейчас удалось нам ее открыть, к нам стоят спиной, проводят обыск в отсутствии арендатора помещений и других уполномоченных лиц», — заявил правозащитник.
РБК вчера в 12:33
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Происшествия
Новосибирскую певицу избили в московском салоне красоты
Вести.Ru вчера в 06:36
Экономика
В Госдуме порекомендовали ограничить рост ЕНВД для малого бизнеса
В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса, сообщает РБК.
BFM.ru вчера в 14:31
Армия и оружие
Глава Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак
Глава Пентагона Марк Эспер с необъявленным визитом прибыл в иракскую столицу Багдад. Об этом 23 октября сообщает Reuters.
Известия 02:20
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Культура
В Новой Третьяковке откроется выставка авангардистов
Известия 21 октября в 12:31
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова установила рекорд на этапе Гран-при
Газета.Ru 21 октября в 10:57
Футбол
«Ювентус» одержал волевую победу над «Локомотивом» в Лиге чемпионов
Известия вчера в 17:05
Финансы
Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%
Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости вчера в 08:34