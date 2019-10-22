Футбол
RT на русскомКаррера заявил, что готов снова поработать в России
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов снова поработать в России.
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
Политика
В МИДе назвали выгоду Киева от признания Крыма территорией России
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко назвал выгоду Украины от того, что власти страны признают Крымский полуостров территорией России.
Капитал страны 14:57
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru 17:29
Футбол
«Ювентус» обыграл «Локомотив» в Лиге чемпионов
Коммерсантъ 16:57
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на церемонии возведения на престол нового императора Японии Нарухито, сообщила 22 октября пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 02:26
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Дмитрий Нагиев встал перед Екатериной Осипенко на колени.
Регион online 05:45
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Политика
Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»
Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 13:01
Армия и оружие
Эрдоган подробно объяснил Путину задачи операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным объяснил задачи военной операции на северо-востоке Сирии, передает корреспондент РБК.
РБК 12:57
Футбол
«Шахтер» сыграл с «Динамо» вничью
Gazeta.SPb 16:08
Происшествия
Золото обнаружено в найденном на месте прорыва дамб сейфе
Следователи обнаружили девять колб (предположительно, с золотом) в найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае сейфе.
RT на русском 03:48
Космос
Новый вид штормов обнаружен на Сатурне
Международная группа исследователей обнаружила на Сатурне ранее неизвестный тип шторма.
Южный Федеральный 11:59
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Актуальные Новости вчера в 22:41
Политика
Трамп назвал линчеванием собственный импичмент
Американский лидер считает, импичмент – ни что иное, как линчевание. Трамп призвал республиканцев запомнить, что они – свидетели линчевания.
ФедералПресс 10:50
Единоборства
Российский боец Волков остался без соперника на турнире UFC в Москве
Бразильский боец смешанных единоборств Джуниор дос Сантос снялся с боя против российского спортсмена Александра Волкова.
REGNUM 07:39
Технологии
«Лаборатория Касперского» поможет ловить дроны
Программа не будет вредить самим дронам, уверяют в «Лаборатории Касперского».
Ведомости вчера в 05:01
Армия и оружие
ФАН подвел итоги операции Турции против курдов-террористов в Сирии
Федеральное агентство новостей подвело итоги антитеррористической операции Турции «Источника мира», направленной против курдских боевиков на севере Сирии.
Политическая Экспертиза 18:29
Шоу-бизнес
Пугачева приготовила обед и ужин для Бориса Рубиновского
Продюсер выразил свою благодарность Максиму Галкину за экскурсию по дому и веселые беседы, а Аллу Пугачеву поблагодарил за невероятный ужин и обед, которые были приготовлены певицей.
Территория новостей 10:32
Политика
Лавров и Шойгу обвинили журналистов в плохих манерах
Во время брифинга, посвященного итогам российско-турецких переговоров, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу указали представителям СМИ на плохие манеры.
Ридус 15:55
Экономика
Налоговая служба заблокировала счета «Ленфильма»
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке, сообщает РБК.
Ведомости 07:19
Игры
«Русофобская» Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Компания Sony Interactive Entertainment приняла решение не продавать новую часть шутера Call of Duty в российском PlayStation Store.
Lenta.ru 10:01
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
ТАСС 04:31
Политика
Парламент Британии принял законопроект о Brexit
Британские депутаты поддержали новый законопроект о Brexit.
Газета.Ru 14:23
Футбол
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
Мбаппе свой 15-й гол в Лиге чемпионов забил сегодня, 22 октября, в гостевом матче 3-го тура группового этапа против «Брюгге», сделав счет 2:0 в пользу «ПСЖ» на 61-й минуте.
Sport24.ru 16:49
Космос
Американо-украинская ракета Beta может получить двигатель AR1
Naked Science 19 октября в 08:16
Футбол
Олимпиакос — Бавария 2:3
Свободная Пресса 15:42