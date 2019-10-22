Футбол

RT на русскомRT на русскомКаррера заявил, что готов снова поработать в России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов снова поработать в России.
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Каррера сообщил о готовности вернуться в Россию и подтвердил, что мог возглавить «Дженоа»

Sport24.ru14:42

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Каррера готов вернуться в Россию

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Каррера заявил, что готов снова поработать в России

RT на русском15:51

Каррера: «Я готов снова работать в России»

ProstoProSport16:58
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Футбол

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