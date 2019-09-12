Массимо Каррера приехал в Москву на церемонию вручения наград премии «Football Heroes» («Герои Футбола») и рассказал Sport24 про недавние обвинения Глушакова, «Спартак» Кононова и перспективы своего возвращения в Россию.

с чего всё началось

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Массимо Каррера заявил, что у него не было конфликта с экс-капитаном «красно-белых» Денисом Глушаковым.

Каррера заявил об отсутствии конфликта с Глушаковым

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