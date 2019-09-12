Футбол
News.ruКаррера заявил об отсутствии конфликта с Глушаковым
Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Массимо Каррера заявил, что у него не было конфликта с экс-капитаном «красно-белых» Денисом Глушаковым.
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с чего всё началось
Массимо Каррера приехал в Москву на церемонию вручения наград премии «Football Heroes» («Герои Футбола») и рассказал Sport24 про недавние обвинения Глушакова, «Спартак» Кононова и перспективы своего возвращения в Россию.Sport24.ru04:55
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Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 07:50
Культура
Мамонов перенес операцию на сердце
РЕН ТВ 07:29
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Авто
Росгвардия получит особую Lada Granta с базой МВД
Tvoe-avto.com 04:56
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками в Москве
«Указом президента РФ [Владимира Путина] на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Янишевский Андрей Бориславович», — отмечается в сообщении.
Известия 08:43
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
В ГП рассказали о планах США вмешаться в дела России в 2017 году
Соединённые Штаты ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского, заявил глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов.
RT на русском 06:56
Армия и оружие
Пентагон составляет список китайских компаний, связанных с военными
Как пишет газета The Financial Times, таким образом министерство обороны США намерено предотвратить утечку стратегически важных технологий в Китай.
Эхо Москвы 06:35
Армия и оружие
На Украине разоружили три добровольческих батальона
В Донбассе бойцы трех добровольческих батальонов Национальной гвардии Украины добровольно передали оружие правоохранительным органам.
Lenta.ru 02:50
Политика
Граждане ЕС выбрали сторону в войне США с Россией
Большинство граждан Евросоюза не поддержали бы ни одну из сторон в предполагаемой войне США с Россией.
Lenta.ru 08:04
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Общество
В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами
Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:31
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Политика
МИД Украины опроверг приостановку расторжения договоров с Россией
Министерство иностранных дел Украины продолжает работу по пересмотру и отмене договоров с Россией после вступления Владимира Зеленского в должность президента, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 08:21
Шоу-бизнес
Богомолов сбросил 18 кг перед свадьбой с Собчак
Режиссер Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с телеведущей Ксенией Собчак, рассказала знакомая пары.
Взгляд.ру 08:16
Единоборства
Стал известен кард турнира UFC в Москве
Спорт-Экспресс 04:48
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Политика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Экономика
Минфин: россияне смогут управлять добровольными пенсионными взносами
Граждане, которые присоединятся к новой системе добровольных пенсионных накоплений, смогут управлять своими взносами, в частности, выбирать размер платежей и приостанавливать их, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Шоу-бизнес
Юрий Колокольников вышел в свет с подросшими дочерьми
Российский актер театра и кино Юрий Колокольников вышел в свет в сопровождении повзрослевших дочерей (старшей - Таисии исполнилось 13 лет, младшей - Софии - 9).
Телепрограмма 05:58
Происшествия
У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей
Сотрудники управления МВД России по Краснодару задержали мужчину, который подозревается в краже наручных часов у известного футболиста, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 04:52
Армия и оружие
Путин поручил создать при всех флотах филиалы Нахимовского училища
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что дал указание министерству обороны при всех флотах России создать филиалы Нахимовского училища.
РИА Новости 08:41
Гаджеты
Xiaomi представит новый флагманский роутер 17 сентября
Компания Xiaomi официально подтвердила о том, что 17 сентября этого года она проведет пресс-конференцию, которая будет посвящена презентации нового флагманского роутера компании.
iXBT.com 01:40