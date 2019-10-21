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с чего всё началось

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.

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