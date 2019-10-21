Авто
ВедомостиКаршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
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С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.РБК01:00
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Врачи лечили пятилетнюю девочку с остеосаркомой мазью от растяжения
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