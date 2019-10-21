С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.

с чего всё началось

Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании. Пока для покупки доступно 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска.

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