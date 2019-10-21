Авто

КоммерсантъКоммерсантъКаршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании. Пока для покупки доступно 80 автомобилей Smart 2016 года выпуска.
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с чего всё началось

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
РБК01:00

Подробнее о событии

Сервис каршеринга YouDrive начал продавать свои авто пользователям

CarsWeek.ru01:51

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Коммерсантъ02:12

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Ведомости02:03

Автомобили каршеринга начали продавать клиентам

AutoNews05:56

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Автоновости дня01:48

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Тарантас Ньюс01:44

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

РБК01:00
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Военные РФ проведут наблюдательные полеты над США и Польшей

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