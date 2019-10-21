Авто

РБКРБККаршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Как и другие сервисы каршеринга, компания была убыточной: по итогам прошлого года ее чистый убыток составил 82,2 млн руб. Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
РБК01:00

Подробнее о событии

Автомобили каршеринга начали продавать клиентам

AutoNews05:56

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Ведомости02:03

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Коммерсантъ02:12

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Car.ru06:39

Сервис каршеринга YouDrive начал продавать свои авто пользователям

CarsWeek.ru01:51

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

Автоновости дня01:48

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:13, Ашберн
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Происшествия

Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР

Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Московский Комсомолец 07:36
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана никак не может справиться с дочкой

Millionaire.ru 07:02
Кино

Наталия Мещанинова снимет второй сезон сериала «Обычная женщина»

Уроженка Краснодара, режиссер Наталия Мещанинова стала постановщицей продолжения сериала «Обычная женщина» с Анной Михалковой в главной роли.
Кубань 24 06:14
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия

В Чили растет число погибших из-за массовых протестов и погромов

Вести.Ru вчера в 21:44
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
РИА Новости 07:07
Политика

Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети

Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Lenta.ru 09:00
Технологии

В аэропорту Краснодара испытали систему противодействия беспилотникам

Кубанские новости 05:14
Общество

В Башкирии могут ограничить продажу алкоголя в дни новогодних каникул

В Башкирии могут ограничить продажу алкоголя в дни новогодних каникул.
РБК Уфа 03:03
Общество

Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании

Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.
Московский Комсомолец 04:49
Общество

Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России

В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.
РИА Новости 06:24
Общество

Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса

Газета.Ru 07:02
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка

У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда 19 октября в 06:34
Футбол

Арсенал (Тула) — Сочи 1:1

Голкипер клуба «Сочи» Сослан Джанаев отразил пенальти в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала».
Спорт день за днем вчера в 10:12
Армия и оружие

Первый арктический патрульный корабль ВМФ спустят на воду 25 октября

Министерство обороны РФ в понедельник сообщило о спуске на воду 25 октября на предприятиии «Адмиралтейские верфи» головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» (проекта 23550) для ВМФ России.
Военное дело 07:00
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru 05:36
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк с супругой гостил Владимир Зеленский

Актриса поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Украины. Политик с супругой неоднократно гостили у Заворотнюк.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 01:47
Кино

Наоми Харрис может сыграть злодейку в сиквеле «Венома»

Американская актриса Наоми Харрис может исполнить роль в фильме "Веном 2". Об этом сообщает Variety.
Газета.Ru 19 октября в 00:43
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 04:19
Авто

Новую Skoda Octavia рассекретили до премьеры

Напомним, мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня 06:19
Происшествия

Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер

Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
Политика

В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист

Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
Происшествия

В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем

ТАСС 05:09
Общество

Ассанж прибыл в суд по делу о его экстрадиции

Парламентская газета 06:00
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 вчера в 00:42
Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное