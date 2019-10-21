Авто
РБККаршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям
Как и другие сервисы каршеринга, компания была убыточной: по итогам прошлого года ее чистый убыток составил 82,2 млн руб. Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
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с чего всё началось
С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.РБК01:00
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