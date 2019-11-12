Хоккейный клуб «Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 12 ноября.

«Спартак» впервые за шесть лет победил ЦСКА в КХЛ

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