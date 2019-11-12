Хоккей
Московский КомсомолецХоккейный «Спартак» обыграл ЦСКА
ЦСКА—
Спартак
2 – 3
победа в овертайме
Хоккей, КХЛ
вчера
|9'
Михаил Юньков
|11'
Илья Зубов
Алексей Марченко
|13'
Александр Попов
|60'
|65'
Илья Зубов
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Московский "Спартак" нанес поражение ЦСКА в матче регулярного чемпионате КХЛ на стадионе "ЦСКА-Арена". Основное время матча закончилось вничью 2:2. Армейцы смогли уйти от поражения за несколько секунд до конца третьего периода.
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