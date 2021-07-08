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Карта Альфа-Банка получила премию Frank Cards & Reward Award 2021

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Альфа-Банк получил премию Frank Cards & Reward Award 2021 за карту "100 дней без %" в номинации "Высокая лояльность клиентов", сообщает пресс-служба кредитной организации. Награда присуждена по итогам исследования Frank RG "Банковские карты и reward-программы в России 2021".В источнике

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