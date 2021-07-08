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Альфа-Банк получил премию Frank Cards & Reward Award 2021 за карту "100 дней без %" в номинации "Высокая лояльность клиентов", сообщает пресс-служба кредитной организации. Награда присуждена по итогам исследования Frank RG "Банковские карты и reward-программы в России 2021".

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С чего всё началось Банк «Открытие» стал лауреатом премии Frank Cards&Reward Award в двух номинациях Аналитики Frank RG в рамках исследования «Банковские карты и reward-программы в России — 2021» изучили в 33 банках 894 кредитные и дебетовые карты. Ньюс-НН 04:18