Коронавирус
Взгляд-инфоКарта коронавируса. Число заболевших в Саратове достигло 552
Оперативный штаб опубликовал обновленную карту распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Саратовской области. Согласно информации, на сегодняшний день в Саратове зарегистрировны 552 заболевших.
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В Саратове и 6 районах зарегистрировали больше 100 зараженных коронавирусом
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:07, Ашберн
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В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
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Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
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Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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В Госдуме оценили возможность снижения пенсионного возраста
Перспектива снижения пенсионного возраста в России «слабореализуема», поскольку его повышение позволяет правительству экономить много средств, заявил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
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В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
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Общество
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Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
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В России выявили минимум с начала мая заболевших COVID-19 за сутки
За последние сутки в России выявили 8599 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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Фестиваль Bridge of Arts может вернуться в Ростов
Фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts проходил в Ростовской области с 2015 года, в программу масштабного мероприятия входили не только показы фильмов, но и деловые встречи, мастер-классы, спортивные соревнования, круглые столы и туристические поездки.
Rostov gazeta 07:03
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Составлен топ-10 популярных иномарок локальной сборки в РФ
Иномарки российской сборки составляют примерно четверть легкового автопарка Российской Федерации.
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Правительство выделило 100 млрд рублей 56 регионам России
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Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
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В Северодвинске выявлено 123 новых случая коронавирусной инфекции
По данным на 24 мая, за сутки региональный референс-центр выявил в Архангельской области 126 новых случаев коронавирусной инфекции.
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Под Астраханью опрокинулась маршрутка с пассажирами
Пассажирское маршрутное такси опрокинулось на трассе Астрахань - Володарский, погибших, по предварительной информации, нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области в воскресенье.
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Госдума приняла закон об увеличении пособия по уходу за детьми
Законопроект увеличивает минимальный размер ежемесячного пособия для неработающих граждан по уходу за первым ребёнком до 1,5 лет до 6752 рублей.
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