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Карточный толк: UnionPay стали оформлять в магазинах электроники

На фоне ограничений использования VISA и MasterCard за рубежом и повышенного спроса на оформление карт UnionPay банки увеличивают количество точек по выдаче такого «пластика».
Известия
Для того чтобы завести карту UnionPay, гражданину потребуется предъявить загранпаспорт и документы, подтверждающие выезд за границу.
РЕН ТВ
Будущим владельцам карт предлагается завести счет в банке "Солидарность" в трех валютах: рублях, юанях и евро.
РЕН ТВ
Оформление карты бесплатное, при этом цена за обслуживание составит 2,5 тыс. рублей в год, сумма будет списываться со счета одномоментно.
Известия

Подробнее о событии

В магазинах электроники начали выдавать карты китайской UnionPay
РЕН ТВ00:45
Карточный толк: UnionPay стали оформлять в магазинах электроники
Известия17:01
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