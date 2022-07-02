ИзвестияКарточный толк: UnionPay стали оформлять в магазинах электроникиНа фоне ограничений использования VISA и MasterCard за рубежом и повышенного спроса на оформление карт UnionPay банки увеличивают количество точек по выдаче такого «пластика».ИзвестияДля того чтобы завести карту UnionPay, гражданину потребуется предъявить загранпаспорт и документы, подтверждающие выезд за границу.РЕН ТВБудущим владельцам карт предлагается завести счет в банке "Солидарность" в трех валютах: рублях, юанях и евро.РЕН ТВОформление карты бесплатное, при этом цена за обслуживание составит 2,5 тыс. рублей в год, сумма будет списываться со счета одномоментно.ИзвестияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ магазинах электроники начали выдавать карты китайской UnionPayРЕН ТВ00:45Карточный толк: UnionPay стали оформлять в магазинах электроникиИзвестия17:01Показать все источникиОценить5Поделиться