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Картофель, баранина, капуста и прочие продукты подорожали в Мурманской области

В Мурманской области за прошедшую неделю зафиксирован рост цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости. Мониторинг с 7 по 15 июня проведёт Мурманскстатом в Североморске, Мурманске и Апатитах.В источнике

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В Мурманской области подорожали овощи и баранина

ГТРК Мурман13:02

В Мурманской области резко подорожали некоторые продукты

ТВ-2109:44
Официальный комментарий
Минсельхоз России
Министерство ожидает сохранения стабильного уровня цен на основные товары вплоть до начала нового сезона, после чего ожидается их дальнейшее снижение
ТАСС13:58

Капуста, лук, картошка: какие продукты подорожали в Уссурийске

UssurMedia.ru02:54

Картофель, баранина, капуста и прочие продукты подорожали в Мурманской области

Би-порт09:40

В Магадане подешевели молоко, морковь и свинина, подорожали картофель, лук, капуста

Магаданская правда21:52

В Магадане больше всего подорожали лук, капуста и картофель - УФАС

Весьмавчера в 01:41
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"Сегодня, 17 июня 2021 года, на 52-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии Андрей Павлович Егоров", - говорится в сообщении.
ТАСС13:18

Новая камера на основе ИИ впускает в офис только улыбающихся работников

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Хайтек12:18

Собянин заявил, что у заразившихся в Москве выявили новую мутацию коронавируса

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РИА Новости12:39