Картофель, баранина, капуста и прочие продукты подорожали в Мурманской области
В Мурманской области за прошедшую неделю зафиксирован рост цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости. Мониторинг с 7 по 15 июня проведёт Мурманскстатом в Североморске, Мурманске и Апатитах.В источнике
Официальный комментарийМинсельхоз России
Министерство ожидает сохранения стабильного уровня цен на основные товары вплоть до начала нового сезона, после чего ожидается их дальнейшее снижениеТАСС13:58
В Магадане подешевели молоко, морковь и свинина, подорожали картофель, лук, капуста
Магаданская правда21:52