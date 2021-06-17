В Мурманской области за прошедшую неделю зафиксирован рост цен на отдельные виды социально значимых продуктов первой необходимости. Мониторинг с 7 по 15 июня проведёт Мурманскстатом в Североморске, Мурманске и Апатитах.

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