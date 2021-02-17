Москва, 17 февраля 2021, 07:33 — REGNUM Рост стоимости картофеля и моркови в российских магазинах за год составил 40 и 34 процента соответственно. Об этом 17 февраля сообщает РБК со ссылкой на информацию Росстата.

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С чего всё началось Картофель и морковь подорожали в рознице более чем на треть Средняя цена 1 кг картофеля в рознице по итогам первых пяти недель 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го изменилась на 40%: 30,9 руб. против 22,2 руб. годом ранее. Это следует из еженедельных данных Росстата. РБК 22:00