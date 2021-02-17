Средняя цена 1 кг картофеля в рознице по итогам первых пяти недель 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го изменилась на 40%: 30,9 руб. против 22,2 руб. годом ранее. Это следует из еженедельных данных Росстата.

С чего всё началось Картофель и морковь подорожали в рознице более чем на треть На 34% — 37 руб. за 1 кг против прошлогодних 27,5 руб. — подорожала в рознице и морковь, следует из материалов службы. Цена 1 кг помидоров за этот же период выросла на 20%, до 173,6 руб.; 1 кг огурцов — на 16%, до 175,4 руб.; 1 кг репчатого лука — на 10%, до 27,8 руб. РБК 22:00