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РБК
РБК

Картофель и морковь подорожали в рознице более чем на треть

Средняя цена 1 кг картофеля в рознице по итогам первых пяти недель 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го изменилась на 40%: 30,9 руб. против 22,2 руб. годом ранее. Это следует из еженедельных данных Росстата.В источнике
РБК
Ридус
Life.ru
Московский Комсомолец
FreeNews-Volga
Znak.com
Live24
Накануне.Ru
ФедералПресс
Lenta.ru
С чего всё началось

Картофель и морковь подорожали в рознице более чем на треть

На 34% — 37 руб. за 1 кг против прошлогодних 27,5 руб. — подорожала в рознице и морковь, следует из материалов службы. Цена 1 кг помидоров за этот же период выросла на 20%, до 173,6 руб.; 1 кг огурцов — на 16%, до 175,4 руб.; 1 кг репчатого лука — на 10%, до 27,8 руб.
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Картофель и морковь подорожали более чем на треть

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