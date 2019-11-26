Экономика

ИзвестияИзвестияКарту «Мир» начнут принимать в Великобритании в тестовом режиме

Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте «Росконгресса» 26 ноября, в преддверии лондонского Российско-британского бизнес-форума.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пилотный проект по приему карт «Мир» запускают в европейских странах

ТАСС07:14

В Великобритании начнут тестировать оплату по картам «Мир»

РБК09:06

Карту «Мир» начнут принимать в Великобритании в тестовом режиме

Известия07:20

Российские карты «Мир» начнут обслуживать в Западной Европе

Телеканал RTVI05:19

Платежная система «Мир» начала пилотный проект по приему карт в Великобритании

ПРАЙМ06:37

Россия запускает в Британии свою платёжную систему

ИА REX08:15

«Мир» совместно с компанией PayXpert запустила проект по приему карт в Британии

Радио Маяк09:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7068 источников, обновлено в 09:19, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Спорт

МОК попросил Россию предоставить WADA необработанные данные

Международный олимпийский комитет (МОК) просит российские власти предоставить необработанные данные московской антидопинговой лаборатории, говорится в сообщении на сайте МОК.
РИА Новости 09:15
Происшествия

Закопали вместе с матерью: почему росгвардеец убил двухлетнюю девочку

В Кемерово суд признал 23-летнего экс-росгвардейца виновным в убийстве двухлетней девочки.
Газета.Ru 09:01
Политика

В ФРГ заявили о готовности выстраивать общеевропейский подход к России

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости добрососедских отношений с Россией, несмотря на существующие сложности.
RT на русском 04:34
Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
РБК 07:59
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Игры

Valve удалила из Steam около тысячи игр

Компания Valve провела чистку клиента Steam. Корпорация менее чем за стуки удалила около тысячи игр из своего приложения.
Актуальные Новости 05:42
Политика

Зеленский назвал отношения Украины с Россией сложными

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с Россией как "очень сложные".
МонаВиста 06:54
Политика

Президент Эстонии вручила Зеленскому подарок

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила украинскому коллеге Владимиру Зеленскому подарок.
Lenta.ru 07:34
Авто

Lada Vesta с вариатором поступила в продажу

«АвтоВАЗ» объявил о начале продаж на российском рынке автомобилей семейства Lada Vesta в версии с бесступенчатой автоматической трансмиссией.
Движок вчера в 05:40
Происшествия

Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа

Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Daily Storm 08:19
Футбол

Уткин назвал «Динамо» идеальным полигоном для глупости

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о событиях в московском «Динамо».
Чемпионат 03:48
Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро из-за отсутствия прибыли.
Ведомости 02:35
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Армия и оружие

Самолет-разведчик США замечен у российских границ

Разведывательный самолет ВВС США RC-135V около двух часов летал у границ России возле Калининградской области, информирует сервис PlaneRadar.
Вестник Кавказа вчера в 08:20
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Происшествия

В Ленобласти обнаружили автомобиль с двумя трупами

Признаков насильственной смерти полицейские не увидели. Днем ранее автомобиль местные жители видел неподалеку от деревни.
АБН 08:51
Политика

Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
RT на русском 07:55
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Шоу-бизнес

Пугачева сделала Орбакайте вечерний макияж

Певица показала еще один свой талант В День матери на личной странице "Инстаграма" Кристины Орбакайте появилось любопытное видео.
WomanHit.ru вчера в 04:45
Политика

МИД одобрил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

МИД РФ оценил тот факт, что межгосударственный арбитражный трибунал в Гааге учел позицию Москвы при обсуждении иска по делу о нарушении украинскими военными кораблями госграницы РФ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Газета.Ru вчера в 14:37
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в российских СМИ

София Ротару переживает из-за скандала, который разразился в сети после новости о ее возвращении на российскую сцену.
Piter.tv 02:31
Происшествия

Историка Соколова могут этапировать в «Матросскую Тишину»

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, Александр Почуев сообщил, что его подзащитного могут этапировать в Москву, где поместят в следственный изолятор «Матросская Тишина».
REGNUM 02:31
Шоу-бизнес

Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

OvideO.ru 02:11
Общество

Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда

Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
ПРАЙМ 05:33
Культура

В Москве умер актер Виктор Семенов

Дата, время и место проведения панихиды буду сообщены дополнительно. Семенов поступил на службу в театр в 1966 году.
Актуальные Новости вчера в 10:00
Политика

Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).
Труд вчера в 07:41
Происшествия

Полиция показала видео ограбления сокровищницы в Дрездене

Полиция Дрездена опубликовала видео с камер наблюдения в сокровищнице «Зеленый свод», на котором видно, как было совершено ограбление.
РБК 08:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное