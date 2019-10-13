Армия и оружие
Газета.RuКарту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ
Отмечается, что карта обозначает места лишения свободы в провинции Хасеке. Уточняется, что наибольшее количество боевиков (порядка 9 тысяч) находятся в тюрьме "Шаддади" - около девяти тысяч. Затем идет тюрьма "Эль-Холь", где содержатся около 1,6 тыс. террористов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:34, Ашберн
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Авто
В РФ изменился расчет транспортного налога
Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe 11 октября в 09:16
Религия
Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Экспресс газета 18:00
Наука
Психологи изучили реакцию людей на опасные стимулы
В результате психологи сделали вывод, что человек ассоциирует опасный исход с каким-либо стимулом абсолютно вне зависимости от того, насколько уверен он будет в реальном наступлении такого исхода, сообщает N+1.
МедиаПоток 07:43
Музыка
Клип о Кавказе снял «Кузя» из «Универа»в Кисловодске
Клип появился на ютуб-канале артиста и вызвыл бурный восторг у пользователей интернета. Работу над ним актёр начал ещё в августе 2019 года.
АТВмедиа 10:15
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
РЕН ТВ 15:50
Технологии
Telegram может отложить запуск криптовалюты
Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.
РЕН ТВ 09:17
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом
Актуальные Новости 11 октября в 20:01
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru вчера в 04:01
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН вчера в 19:45
Технологии
Появилось видео нового саркофага Чернобыльской АЭС с высоты птичьего полета
Европейский банк реконструкции и развития на своей странице в фейсбуке опубликовал ролик, на котором со всех сторон виден новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, разрушенном в результате аварии в 1986 году.
Газета.Ru 16:59
Армия и оружие
Дональд Трамп заявил о подготовке «мощных санкций» против Турции
«Вместе с Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, работаем над введением мощных санкций против Турции»,цитирует американского президента РБК.
Военное дело 11:37
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Хоккей
«Торонто» обыграл «Детройт», Михеев забил гол
Матч ТВ вчера в 21:49
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru вчера в 10:06
Гаджеты
Найден оригинальный способ превратить iPhone XS в iPhone 11 Pro
ГЛАС.RU вчера в 13:35
Кино
На экранах «Гемини» Энга Ли
На экранах "Гемини" Энга Ли В прокат вышел боевик Энга Ли "Гемини", заманивающий зрителя новейшими технологическими достижениями — форматом 120 кадров в секунду и Уиллом Смитом, помолодевшим с помощью компьютерной графики на 25 лет.
Коммерсантъ 18:59
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия вчера в 05:11
Общество
В США найдена рыба, способная жить даже без воды
В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv 06:02
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
"Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению",- подчеркнули в министерстве.
РИА Новости 16:42
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Игры
Приставка Sony PlayStation 5 выйдет в конце следующего года
RuNews24.ru вчера в 11:31
Общество
В США задержана 81-летняя актриса Джейн Фонда из-за участия в протесте
Пятый канал 11 октября в 17:17
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
Коммерсантъ 11 октября в 00:15