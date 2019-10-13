Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuКарту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ

Отмечается, что карта обозначает места лишения свободы в провинции Хасеке. Уточняется, что наибольшее количество боевиков (порядка 9 тысяч) находятся в тюрьме "Шаддади" - около девяти тысяч. Затем идет тюрьма "Эль-Холь", где содержатся около 1,6 тыс. террористов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На севере Сирии в тюрьмах содержатся почти 15 тысяч террористов

Коммерсантъ16:49

Минобороны разместило карту инфекций и тюрем на северо-востоке Сирии

РЕН ТВ17:30

Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ

Газета.Ru17:19

Минобороны показало карту подконтрольных курдам лагерей в Сирии

Life.ru17:45

Минобороны России опубликовало карту тюрем в Сирии, где содержатся боевики

РИА Новости16:23

Минобороны России показало карту с расположением тюрем боевиков ИГ

Народные новости15:55

Минобороны РФ опубликовало карту подконтрольных курдским формированиям лагерей в Сирии

ТАСС15:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 21:05, Вашингтон
Политика

Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК 20:52
Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Экономика

Граждан Украины запишут в самозанятые в России

Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Известия 18:28
Экономика

Власти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru вчера в 15:58
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите

РИА Новости 11 октября в 03:35
Экономика

Иркутский губернатор объяснил предложение поднять свою зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных организаций.
RT на русском вчера в 18:25
Здоровье

У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль

Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.
Lenta.ru 16:37
Религия

Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме

Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Общество

Кожемяко поручил законсервировать Инновационный культурный центр

Konkurent.ru 16:17
Происшествия

Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
Lenta.ru 11 октября в 08:12
Здоровье

В Минздраве сообщили о снижении смертности россиян от алкоголя на 30%

«За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% с 47,5 на 100 тыс. населения, а с 2016 года снизился на 13,5% с 38,4 на 100 тыс. населения и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тыс. населения», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 17:23
Армия и оружие

США не смогли вывезти из Сирии около 50 «особо важных» боевиков ИГИЛ

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональда Трамп сообщил, что США заберут из Сирии "самых опасных" пленных боевиков ИГИЛ, чтобы "убедиться, что они не сбегут".
Российская газета 19:39
Армия и оружие

Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии

На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
Коммерсантъ 20:50
Происшествия

Шестеро пострадали при стрельбе на улице в Филадельфии

Шесть человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в северной части города Филадельфия в американском штате Пенсильвания.
Мойка78 20:02
Армия и оружие

Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ

Росбалт 16:22
Политика

Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Телеканал 360° 09:15
Общество

Правительство обяжет открыть подвалы для животных

РИА Новости 11 октября в 08:24
Происшествия

Таксист не поделил «вафельницу» с внедорожником в Южно-Сахалинске

По сообщению соавтора Sakh.com, таксист и внедорожник встретились там 14 октября в 11:20.
Сахалин.Инфо 20:41
Армия и оружие

Сдерживание России «северными» F-35 сорвалось

Lenta.ru 17:04
Футбол

Кипр — Россия 0:5

Сборная России по футболу разгромила команду Кипра и досрочно вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 13:54
Армия и оружие

Конгрессмен США поздравил флот картинкой «Петра Великого»

Газета.Ru 20:15
Политика

Оппозиционер лидирует на выборах мэра Будапешта

Оппозиционер Гергели Карачони из партии Momentum лидирует на выборах мэра Будапешта после подсчета более 90% голосов.
Известия 19:42
Происшествия

В Саратове простились с убитой девочкой

В Саратове сотни людей простились с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:15
Авто

Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором

Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.
Автоновости дня вчера в 04:57
Шоу-бизнес

Онколог прокомментировал сообщения об ухудшении состояния Заворотнюк

РИА Новости 13:33
Происшествия

Жителя Томской области задержали по подозрению в серии изнасилований

Известия 12:46
Здоровье

Более половины россиян старше 30 лет страдают ожирением

ФедералПресс 11 октября в 01:47
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Политика

Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека

МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Газета.Ru 11:18
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное